В Ингушетии высадили 3 тыс. деревьев в рамках акции "Сад памяти"

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Около 3 тыс. деревьев высадили в административном центре Ингушетии - Магасе - перед 100-метровой башней Согласия в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Сегодня глава региона Махмуд-Али Калиматов принял участие в международной акции "Сад памяти" по посадке около 3 тыс. саженцев клена, липы, каштана, дуба, березы и рябины на площади Алания перед башней Согласия в Магасе. Ландшафтная территория в 3 га в будущем станет новой зоной отдыха для жителей и гостей региона. Глава республики в ходе мероприятия посадил на территории будущей парковой зоны саженец липы в память об Османе Кокорхоеве, погибшем в ноябре 1943 года, а также о неизвестных солдатах - всех призванных на фронт выходцах из Ингушетии, пропавших без вести в военные годы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие работники министерств и ведомств региона, представители партии "Единая Россия", федеральных органов власти, муниципалитетов, национальных общин, студенты Ингушского государственного университета и средних специальных учебных заведений республики, старшеклассники, общественные и молодежные организации, спортсмены, волонтеры и юнармейцы из других регионов страны.

"Высаженный сегодня "Сад памяти" будет еще одной достопримечательностью нашей республики, символом того, что память о защитниках Родины незабвенна. Помимо этого, его закладка имеет еще один аспект: посадка деревьев - это богоугодное дело, людей будет радовать его красота, они смогут отдыхать в тени зеленых насаждений. Я уверен, что такого рода события объединяют, сплачивают нас", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Из Ингушетии отправились на войну с гитлеровской Германией свыше 21 тыс. человек, из них добровольцами ушли более 4 тыс. человек. На фронте погибли свыше 3,5 тыс. и пропали без вести больше 5 тыс. человек. Были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями тысячи бойцов, остались на фронте под вымышленными фамилиями и с измененной национальностью более 1 тыс. человек.

В 2020 году акция "Сад памяти" была приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В первый год проведения более 300 тыс. человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран мира стали участниками этой инициативы. В 2021 году она посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны. В ее рамках планируется высадка 27 млн деревьев на территории страны в память о каждом погибшем в годы войны.