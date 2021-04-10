Аллею из 75 сакур заложили в Калининграде в честь 75-летия области

КАЛИНИНГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Аллею из 75 сакур заложили в субботу близ спорткомплекса "Янтарный" в Калининграде в честь образования Кенигсбергской (с июля 1946 года - Калининградской) области 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Об этом написал в Instagram губернатор Антон Алиханов, принявший участие в акции.

"В честь 75 дня рождения нашей области заложили новую аллею возле СК Янтарный, теперь здесь будут каждую весну цвести 75 сакур. Эти деревья я и другие калининградцы подарили городу, надеюсь жители (и мэрия) будут ухаживать за аллеей", - написал Алиханов.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом была передана СССР как державе-победительнице, был организован Кенигсбергский особый военный округ. 7 апреля 1946 года на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Высадка аллеи дала старт региональному проекту "Зеленый край" по созданию зеленых зон в муниципалитетах. В Калининграде в микрорайоне "Восток" в субботу высадили еще около 100 деревьев, которые образовали новый сквер, получивший название "Крымский". "Деревья сажали в эти дни в поселке имени А. Космодемьянского, Чкаловске, на улице Горького, Московском проспекте, Солнечном бульваре и на улице Кошевого в Калининграде. К акции присоединились еще десять муниципальных образований: Светлогорск, Светлый, Гурьевск, Полесск, Советск, Нестеровской округ, Черняховск, Правдинск, Ладушкин и Гусев", - отметил Алиханов.

Проект "Зеленый край" предполагает организацию в регионе системной работы по озеленению, сообщила пресс-служба облправительства. Общественная палата области обеспечит взаимодействие властей с дендрологами, активистами и научным сообществом. Региональное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию в ближайшие месяцы представит перечень площадок для озеленения и включения в генплан Калининграда. "Это задача не только мэрии или экологических активистов. Это и работа с застройщиками, с теми, кто разрабатывает генеральные планы, правила землепользования и застройки. Все это должно быть максимально урегулировано, чтобы наши жители не страдали, а жили в городе, который можно называть садом", - цитирует пресс-служба главу региона.