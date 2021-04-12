ТАМБОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация с палом травы обострилась в некоторых регионах Центральной России за минувшие двое суток из-за резкого потепления. Так, в Тульской области за выходные зафиксировано около 300 палов сухой травы, в Смоленской - 265, а в Воронежской области - 179, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"Всего за минувшие выходные пожарные подразделения Воронежской области выезжали 179 раз на заявки о горении сухой травы. Единственное утешение - перехода огня на жилые дома и хозпостройки удалось избежать. Причина везде одна - человеческий фактор, случайный или намеренный", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Воронедской области Сергей Хренов.

Так, вечером 11 апреля вокруг Нижнедевицка пожарные ликвидировали пять очагов горения травы, у каждого из них площадь небольшая: 0,45 га, 0,15 га, 0,5 га, 0,25 га, 0,002 га, но в регионе установилась теплая и сухая погода, при которой огонь распространяется быстро. С понедельника по субботу в регионе прогнозируют тепло до 24 градусов и отсутствие осадков. По данным Хренова, за три дня в Воронежской области класс пожарной опасности вырос с 1 до 3. "При таких погодных условиях мы очень быстро придем к 5 классу пожарной опасности. В данный момент пожарные подразделения работают по 120 заявкам на горении сухой травы и камыша", - сообщил Хренов.

В минувшие выходные дни, с 10 по 11 апреля, в Тульской области зафиксировано около 300 выездов подразделений пожарной охраны на тушение ландшафтных пожаров, в Тамбовской области - 146, во Владимирской области отмечено 18 палов сухой травы. Наиболее сложная ситуация с палами в Суздальском, Собинскиом районах и во Владимире. В большинстве случаев причиной пожаров является также человеческий фактор.

Первые случаи поджога травы были зафиксированы в Брянской области 23 марта, за прошедшее время зарегистрировано уже более 450 пожаров, связанных с горением сухой растительности и травы. В Смоленской области первый в этом году пал сухой травы зарегистрирован 25 марта. "На сегодняшний день - 323 пала, выгорело около 550 гектаров, за прошедшие выходные - 264 пала, выгорело 480 гектаров", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас противопожарный режим ввели в Липецкой, Воронежской, Смоленской и Владимирской областях. На этот период в регионах запрещено разведение костров во всех лесах, сжигание мусора и сухой травы, палы в черте городских поселений, садовых и огородных кооперативов, у линий отвода электропередачи, железнодорожных и автомобильных дорог. За нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы.