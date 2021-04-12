От ретропробега до напечатанных ракет. Как в России отметили День космонавтики

К 60-летию первого полета человека в космос в регионах страны устроили забег, открыли выставки и памятники

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия готовилась к 60-летию первого полета человека в космос задолго до юбилейного Дня космонавтики: открывались выставки, памятники и даже парки. Один из них - Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, расположенный на месте приземления первого космонавта планеты в Саратовской области, - посетил в понедельник президент страны Владимир Путин. Как заявил глава государства, в новом веке Россия должна достойно поддержать статус космической державы. Помимо прочего к празднику он предложил увеличить оклады космонавтов: на 50% тем, кто уже побывал на орбите, и на 70% тем, кто еще только ждет своей очереди. Полет Гагарина вспоминали в понедельник по всей стране: от Амурской области, где устроили забег по новейшему космодрому Восточный, до Сочи - там космонавты прошли по новому туристическому маршруту, связанному с их великим предшественником. ТАСС собрал главные праздничные события в России на День космонавтики. На месте приземления Парк покорителей космоса открыли на месте приземления Гагарина в 16 км от Энгельса в прошлую субботу, 10 апреля. Президент приехал туда в понедельник в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и первой в мире женщины-космонавта, депутата нижней палаты парламента Валентины Терешковой.

Описание Президент России Владимир Путин и летчик-космонавт, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Валентина Терешкова © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин и его спутники возложили цветы к памятнику первому космонавту - его скульптура расположена у подножия 30-метрового обелиска, изображающего взлетающую ракету. Обелиск появился здесь еще в 1965 году, а теперь вокруг высадили деревья и организовали освещение, обновили подъезды и проложили велодорожку. Следующим пунктом стала Аллея космонавтов. Там президент принял участие в высадке кедров - позывным Гагарина был именно "Кедр", - а затем осмотрел автобус с космодрома Байконур, доставлявший тех, кто собирался отправиться на орбиту, к стартовой площадке. Космонавты Главными действующими лицами во многих регионах по традиции стали космонавты. Делегация, в состав которой вошли нынешний исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Александр Иванченков и их коллеги, одной из первых прошла в Сочи по гагаринским местам (там когда-то он сам высадил кедр). В Москве космонавты Александр Волков и Владимир Титов открыли стелу в честь Алексея Леонова, первым в мире вышедшего в открытый космос. В Пятигорске их коллега Олег Скрипочка открыл Российскую неделю космоса и посадил памятное дерево, но на этот раз ель.

Описание Мемориальная стела памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Поздравили жителей Земли космонавты, которые работают на орбите прямо сейчас - Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров. В видеообращении, записанном на Международной космической станции, они поблагодарили всех, кто посвятил жизнь изучению Вселенной, работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше в исследовании космоса. Памятники К юбилею по всей стране появились новые памятники. В Новосибирске на станции метро "Гагаринская" открыли почти двухметровый барельеф с изображением первого космонавта в окружении звезд и корабля "Восток", в Калининграде в парке, носящем имя Гагарина, установили его бюст, а в Ставропольском крае заложили "Гагаринский сад" из лип и елей. Были и необычные способы увековечить праздник: омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал копию монумента "Покорителям космоса", открытого на ВДНХ в Москве в 1964 году, из карандашного грифеля. "Это очень маленький, тоненький и хрупкий памятник, ширина его основания - всего 5 мм, это грифель строительного карандаша, в высоту он 8-9 мм", - рассказал ТАСС автор. Выставки Во многих регионах к юбилею подготовили выставки. В московском Музее космонавтики открылась выставка "Первый", одним из главных экспонатов которой стали подлинный спускаемый аппарат корабля "Восток", на котором летал Гагарин, и его катапультируемое кресло. В музее первого космонавта на его родине в Смоленской области представили экспозицию фотографий и документов, в том числе из семейных архивов его родственников, а дом-музей Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге сам открылся после двух лет реконструкции. В Калининградской области посетители новой выставки смогут увидеть фрагменты самолета, на котором первый космонавт Земли совершил свой последний полет. Среди выставок есть и связанные с современным этапом развития космонавтики. Так, в Архангельске представили фотографии, которые с МКС сделал Иван Вагнер, летавший туда в 2020 году. В известном своей лаковой миниатюрой Палехе (Ивановская область) открылась экспозиция "Полет за мечтой", в которую вошли не только портреты Гагарина и Терешковой в традиционной местной манере, но и шкатулка с изображением основателя американской компании SpaceX Илона Маска. Ретро и футуризм Праздновали День космонавтики в России в разном стиле: где-то выбрали эпоху шестидесятых, а где-то решили привлечь самые современные технологии. Например, в Твери прошел пробег ретроавтомобилей - колонну возглавила "Волга", принадлежавшая некогда советскому космонавту Алексею Губареву. В Великом Новгороде в небо над Кремлевским парком подняли больше 500 светящихся беспилотников, которые выстраивались в изображения ракеты, первого искусственного спутника Земли и станции "Мир".