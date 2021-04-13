В России за сутки потушили лесные пожары на площади 1,3 тыс. га

ТАСС, 13 апреля. Специалисты за сутки ликвидировали лесные пожары в регионах России на площади 1,3 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 апреля 2021 г. в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 1 315 га. На 00:00 мск 13 апреля на территории Российской Федерации действовало четыре лесных пожара на площади 45 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, пожар на площади в 30 га действует в Забайкалье, еще один на площади 9 га - в Хабаровском крае. Также пожары площадью 5 га и 1 га зафиксированы в Астраханской области и Республике Алтай. На тушении задействовано 355 человек, 101 единица техники, за ситуацией следят девять воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 44 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует на всей территории Кемеровской области, Республики Хакасия, Еврейской АО, в двух районах Краснодарского края, в 29 районах Забайкальcкого края, в пяти районах Республики Алтай, в 16 районах Амурской области, в 20 районах Приморского края, а также в одном районе Хабаровского края.