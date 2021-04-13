На юге Приморья стабилизировалась численность детенышей тюленей ларги

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного морского заповедника зафиксировали во время учетов более 800 детенышей тюленей ларги. Данные показывают стабильность в популяции морских млекопитающих на юге Приморского края, сообщила во вторник пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", куда входит заповедник.

В 2020 году ученые выявили сокращение числа детенышей у этих животных с 972 до 824 особей. Причиной могли стать изменения в половом соотношении в популяции, а также уменьшение территории берегов, где у тюленей происходят роды.

"Более 800 детенышей ларги появились на свет в южном Приморье. Численность детенышей ларги установлена в Дальневосточном морском заповеднике, расположенном на юге Приморья <…> Собранные данные говорят, что динамика рождаемости сохраняет стабильность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учеты впервые проводили с использованием квадрокоптера, что позволило более точно подсчитать детенышей. Раньше ученые отправлялись к местам скопления животных на лодке и считали их на значительном расстоянии от берега.

"Необходимо подчеркнуть, что речь идет о разовом учете, после которого еще рождались новые детеныши. Иными словами, наши цифры - это минимум, на деле детенышей даже больше", - приводится в сообщении комментарий сотрудника Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Игоря Катина.

Ларга, или пестрая нерпа, внешне схожа с обыкновенным тюленем. Обитает в северной части Тихого океана и у дальневосточного побережья России. Часто встречающийся вид в Дальневосточном морском заповеднике, который считается "родильным домом" для этого животного. Период размножения у ларги приходится с января по апрель. Ларга всегда имеет одного детеныша. Всего в Приморье насчитывается около 2,3 тыс. этих особей.

О заповеднике

Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году на юге Приморского края. Здесь на площади более 64 тыс. га обитают свыше 5 тыс. видов животных и растений. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ, ландшафтов и природных феноменов. В 2020 году территория и акватория заповедника передана под управление национального парка "Земля леопарда".