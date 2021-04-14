Домашних оленей впервые за почти 40 лет завезли в тундру на востоке Таймыра

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Стадо из 10 домашних оленей завезли впервые за почти 40 лет в Авамскую тундру на востоке Таймыра (Красноярский край) для возрождения здесь оленеводства. Об этом сообщил ТАСС представитель семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера "Хаски-Тыал" Денис Теребихин.

Авамская тундра расположена на востоке Таймыра, некогда это был один из центров оленеводства в регионе. Здесь работал совхоз "Волочанский", прекративший существование в конце XX века.

"Первые [домашние олени] спустя примерно 36 лет. Привезли десяток", - сообщил Теребихин.

Олени были доставлены вертолетом. По информации Теребихина, животных помогло приобрести агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

В конце прошлого года община завезла в поселок Волочанка 10 овцебыков для создания первой в России фермы по одомашниванию этих животных. Этот проект реализуется "Хаски-Тыал" в рамках гранта по краевой программе "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".