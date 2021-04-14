В Якутии заявили, что глубоководный порт-хаб на севере региона нужен для освоения Арктики

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Реализация инвестиционного проекта по созданию глубоководного порта-хаба в Булунском районе на севере Якутии позволит продолжить полномасштабное освоение Арктики, будет способствовать северному завозу и существенно улучшит жизнь людей. Такое мнение ТАСС высказал председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Власти региона уверены, что для реализации международных и региональных логистических проектов необходимо определить и выполнить комплекс стратегических и оперативных мероприятий, в том числе предусматривающих создание глубоководного порта-хаба в акватории Северного морского пути (СМП) в море Лаптевых в Арктической зоне Якутии. Современное состояние арктической транспортной инфраструктуры характеризуется низким техническим состоянием и износом.

"В целях социально-экономического развития Арктической территории Республики Саха (Якутия) прорабатываем инвестиционный проект строительства глубоководного морского порта в селе Найба. Реализация проекта послужит толчком для полномасштабного освоения Арктики - организации новых производств, формирования оптимальной энергетической и транспортной инфраструктуры", - считает Тарасенко.

Проект предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от административного центра поселка Тикси. "Это позволит обеспечить завоз жизнеобеспечивающих грузов [северный завоз] и грузов, необходимых для инвестиционных проектов", - добавил премьер-министр республики.

Хараулахская бухта, на побережье которой находится село Найба, выбрана для строительства нового порта из-за своей глубоководности и защищенности от сгонных ветров. "Расположение причала выбрано с учетом гидрографического исследования, [которое определило это место] как потенциальное для создания глубоководного порта-хаба с учетом благоприятных ветро-волновых режимом и достаточной глубины, позволяющей подходить к берегу морским судам с осадкой более 10 м", - уточнил Тарасенко.

По его словам, прогнозируемый грузооборот проектируемого порта к 2032 году составит 18,3 млн тонн в год по базовому сценарию и 23,1 млн тонн в год по интенсивному сценарию.

Возросшая актуальность

Руководитель отдела проектного управления центра стратегических исследований при главе Якутии Евгений Елегяев считает, что актуальность глубоководного порта Найба также обусловлена возросшей потребностью в развитии Северного морского пути как альтернативы Южному. Значимость Севморпути также возрастает в связи с глобальным потеплением и возможностью круглогодичного перехода без постоянного сопровождения ледоколом.

"В январе 2021 года арктический танкер ледового класса Arc7 "Кристоф де Маржери" успешно завершил самостоятельный переход без сопровождения ледокола по Северному морскому пути в восточном направлении. Мы считаем, что при работе СМП в полную силу планируемый к строительству морской порт на море Лаптевых в Арктической зоне Якутии будет обеспечивать безопасность мореплавания, совершенствование навигационно-гидрографического и аварийно-спасательного обеспечения судоходства в восточной части Северного морского пути", - сказал Елегяев.

Строительство порта станет стимулом для реализации перспективных проектов по добыче полезных ископаемых, так как Северный морской путь откроет для них более выгодную логистику.

"В перспективе реализация проекта послужит толчком для полномасштабного освоения Арктики, в частности организации новых производств, формирования оптимальной энергетической и транспортной инфраструктуры. Увеличится доля собственных доходов местных бюджетов, будут обеспечены приток экономически активного населения и существенное улучшение качества его жизни", - добавил эксперт.

Для северного завоза

Глубоководный порт в Арктической зоне Якутии позволит решить и проблемы, связанные с дорогостоящим северным завозом, уверен Елегяев. Жизнедеятельность всех 13 арктических районов республики зависит от Северного морского пути, включающего в себя не только морские акватории, но и пункты в низовьях северных рек, где производится разгрузка и погрузка судов.

"Основным сдерживающим фактором развития Якутии является крайне недостаточное развитие базовой транспортной инфраструктуры. Перевозки осуществляются автомобильным, воздушным и водным видами транспорта. Особенностью арктической транспортной системы является ярко выраженный сезонный характер - грузовые перевозки выполняются водным транспортом в период навигации и автотранспортом в период действия автозимников. Доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта в разы превышает среднероссийский уровень, доходя до 40-70%, а в стоимости завозимой продукции может превышать 80%", - пояснил Елегяев.

Отсутствие круглогодичных транспортных сетей приводит к тому, что для реализации крупных инвестиционных проектов требуется строительство специальных подъездных коммуникаций, длина которых может составлять сотни километров, а стоимость - сотни миллиардов рублей, что существенно превосходит экономическую выгоду самих инвестиционных объектов.

Ежегодно с использованием СМП перевозится более 300 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов (в основном топливно-энергетические ресурсы), в том числе более 100 тыс. тонн завозится в Якутию из Архангельска, Мурманска и других арктических портов.