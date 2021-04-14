В лесах Амурской области установят 20 камер для наблюдения за пожароопасной обстановкой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апреля. Около 20 камер видеонаблюдения будут установлены в лесах в Амурской области для мониторинга пожароопасной обстановки на территории региона. Оборудование появится в течение трех лет поэтапно, сообщил журналистам министр лесного хозяйства Алексей Севостьянов.

"Правительство Амурской области одобрило выделение практически 11 млн [рублей] на установку еще 20 камер. Всего программа рассчитана на три года <…> Весь проект [стоит] порядка 35 млн рублей", - сказал Севостьянов.

В Амурской области видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой уже установлены в Благовещенском, Архаринском и Бурейском районах, за счет чего под наблюдение попадают еще часть Свободненского и Завитинского районов. Техника подключена к системе дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель", после обработки данные будут доступны как в реальном времени, так и в архиве специалистам региональной диспетчерской службы, лесхозам, лесничествам и другим ведомствам.

Кроме того, для мониторинга за пожарами власти региона рассматривают вопрос закупки 10 беспилотников. "Если они покажут свою эффективность, а они показывают свою эффективность, то в дальнейшем планируется приобрести около 47 беспилотников <…> Мы сможем полностью накрыть наземную зону и работа по выявлению будет более эффективна", - сказал Севостьянов, добавив, что техникой будут пользоваться группы оперативного реагирования, лесные инспекторы, инспекторы МЧС.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.