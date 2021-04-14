{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В лесах Амурской области установят 20 камер для наблюдения за пожароопасной обстановкой

Кроме того, для мониторинга за пожарами власти региона рассматривают вопрос закупки беспилотников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апреля. Около 20 камер видеонаблюдения будут установлены в лесах в Амурской области для мониторинга пожароопасной обстановки на территории региона. Оборудование появится в течение трех лет поэтапно, сообщил журналистам министр лесного хозяйства Алексей Севостьянов.

"Правительство Амурской области одобрило выделение практически 11 млн [рублей] на установку еще 20 камер. Всего программа рассчитана на три года <…> Весь проект [стоит] порядка 35 млн рублей", - сказал Севостьянов.

В Амурской области видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой уже установлены в Благовещенском, Архаринском и Бурейском районах, за счет чего под наблюдение попадают еще часть Свободненского и Завитинского районов. Техника подключена к системе дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель", после обработки данные будут доступны как в реальном времени, так и в архиве специалистам региональной диспетчерской службы, лесхозам, лесничествам и другим ведомствам.

Кроме того, для мониторинга за пожарами власти региона рассматривают вопрос закупки 10 беспилотников. "Если они покажут свою эффективность, а они показывают свою эффективность, то в дальнейшем планируется приобрести около 47 беспилотников <…> Мы сможем полностью накрыть наземную зону и работа по выявлению будет более эффективна", - сказал Севостьянов, добавив, что техникой будут пользоваться группы оперативного реагирования, лесные инспекторы, инспекторы МЧС.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.

Теги
РоссияАмурская область
Агент 001 советской разведки. Как создатель Штирлица искал нацистов и Янтарную комнату
В этом году писателю Юлиану Семенову исполнилось бы 90 лет. Корреспонденты ТАСС побывали на "Вилле Штирлиц" недалеко от Фороса в Крыму и узнали у дочери писателя о связях отца с КГБ, встречах с нацистскими преступниками, смертельно опасных поисках Янтарной комнаты и причинах популярности романов Семенова не только на родине, но и за границей
Агент 001 советской разведки.
Читать полностью