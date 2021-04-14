Муниципалитеты нескольких регионов предложили приравнять к территориям Крайнего Севера

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Предложения о расширении перечня территорий Крайнего Севера и приравненных к ним территорий за счет включения в них муниципалитетов Хабаровского края, Амурской области, Республики Тыва, а также пересмотре "северных" социальных гарантий были высказаны представителями правительств субъектов на расширенном заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в среду. Предполагается, что данные решения позволят повысить качество жизни людей в этих районах и привлечь конкурентоспособный бизнес.

"Для нас актуальна эта проблема [необходимость включения муниципалитета в перечень территорий Крайнего Севера - прим. ТАСС] в отношении Тугур-Чумиканчкого района. Предложение: учесть этот район в перечне районов Крайнего Севера", - сообщила председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Она отметила, что социально-экономические проблемы на территории этого муниципалитета не отличаются от существующих на территориях Крайнего Севера, в первую очередь - проблема транспортной доступности. При этом, по мнению Зикуновой, дополнительные льготы и преференции, которые станут доступны муниципалитету после включения его в перечень территорий Крайнего Севера, позволят повысить доходы жителей и снизить отток населения.

"Признание права этого района на дополнительные льготы и компенсации - этот фактор будет содействовать закреплению населения на Дальнем Востоке и у нас, в Хабаровском крае. Потому что справедливое выравнивание доходов населения по этому району - одно из серьезнейших обстоятельств такого базового экономического интереса населения жить и оставаться на Дальнем Востоке", - отметила она.

Предложение о расширении перечня территорий, относящихся к Крайнему Северу, поддержал депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин. Он выступил с инициативой включить в список поселок Муртыгит Тындинского района. "Хотелось бы, учитывая все те аспекты, о которых говорили предыдущие спикеры, не оставить население в стороне, которое проживает в условиях Крайнего Севера", - отметил он.

Министр юстиции Республики Тыва Буян Ховалыг предложил включить в районы Крайнего Севера весь Тере-Хольский кожуун (район) - в настоящее время этот статус присвоен только одному населенному пункту на территории района. "Тере-Хольский район - самый отдаленный район нашей республики, от столицы республики - города Кызыла - примерно на расстоянии 500 км находится, дорога только грунтовая, то есть всем критериям Крайнего Севера данный район соответствует", - отметил он.

Привлечение бизнеса

Зампредседателя правительства Республики Коми Ирина Бахтина отметила, что создание и развитие конкурентоспособного бизнеса на территориях Крайнего Севера невозможно без пересмотра социальных гарантий бизнеса, включающих в себя обязанность работодателей предоставлять сотрудникам дополнительные дни отпуска, оплачивать проезд к месту отдыха.

"Мы говорим сегодня о расширении перечня территории, при этом мы получаем бесконечные запросы от бизнеса, от предпринимательского сообщества, которое говорит о том, что сегодня северные коэффициенты, гарантии и меры поддержки, которые переложены на их плечи государством, делают бизнес наш в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям неконкурентоспособным ни на нашем внутреннем, скажем, республиканском рынке, ни на рынке общероссийском", - отметила она.

В свою очередь депутат госсовета Республики Коми Виктор Батехтин предложил на постоянной основе снизить налоговую ставку для предпринимателей на территориях Крайнего Севера.

"Потому что, с одной стороны, мы можем поддержать сейчас любыми мерами предпринимателей <...> - коэффициенты и прочее, но, с другой стороны, нам нельзя, чтобы от этой поддержки начали страдать люди, потому что северный коэффициент можно выплачивать, чтобы был дополнительный контроль за этим всем, чтобы у нас люди не страдали", - добавил он.