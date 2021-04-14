Около 100 км автодорог отремонтируют в Петербурге в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Около 100 км дорог отремонтируют в 2021 году в Санкт-Петербурге, на эти цели выделят 5,1 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей предоставлено городу по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Об этом в среду сообщил зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Богданов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Программой предусмотрено 46 адресов, практически 1,8 млн квадратных километров, протяженность практически 100 км. Из этих 46 адресов по нацпроекту будет сделано 25 объектов. На ремонт дорог в 2021 году предусмотрено 5,1 млрд рублей. Из них 4,1 млрд рублей за счет средств регионального бюджета и впервые по нацпроекту был выделен 1 млрд рублей", - сказал Богданов.

Он уточнил, что будут отремонтированы проспекты и участки дорог на наиболее значимых и крупных магистралях города с интенсивным движением транспорта. В частности, проспект Энгельса, Тихорецкий, Полюстровский, Пискаревский проспекты.

"К 2024 году (год завершения нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги") к приведению дорог в нормативное состояние на 100% мы не придем, но показателя 85%, [который ставится по нацпроекту], мы достигнем", - отметил Богданов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.