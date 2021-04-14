В Вологодской области ввели режим повышенной готовности в связи с паводком

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели на всей территории региона режим повышенной готовности в связи с паводком. На 14 апреля подтоплены 380 дачных участков, а также отрезана от большой земли одна деревня, говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по области.

"Из-за активного снеготаяния на территории Вологодской области 14 апреля произошло подтопление в трех муниципальных образованиях. В Кадуйском районе и городе Вологде подтоплено два садовых товарищества, где расположено 380 дачных участков, проживающего населения нет. В Череповецком районе подтоплен один участок дороги, отрезав населенный пункт Гавино, где проживает 10 человек. На территории Вологодской области введен режим "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Пункты временного размещения организованы, но размещение людей не требуется, добавили в областном главке МЧС.

В Вологодской области ожидается в этом году самый сложный за последние пять лет паводок из-за большого уровня воды в водоемах. В зоне подтопления могут оказаться 140 населенных пунктов с населением более 21 тыс. человек в 19 муниципалитетах области. Подготовлено 142 пункта временного размещения людей вместимостью 83 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается на территории Великоустюгского района на реках Сухона и Северная Двина из-за особенностей этих северных рек.

Жители района заранее вывезли в безопасные места домашний скот и ценные вещи. Для помощи населению в район прибыла группировка сил и средств МЧС России в составе 50 человек.