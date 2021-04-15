В Якутии ликвидируют 120 тыс. кв. м аварийного жилья

ЯКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Опережающее финансирование из федерального бюджета позволит в Якутии досрочно ликвидировать 120 тыс. кв. м жилья, около 12 тыс. человек переедут раньше в квартиры или получат компенсации. Об этом сообщил генеральный директор государственного казенного учреждения "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" Игорь Ткаченко на телеканале "Якутия - 24".

По словам Ткаченко, ранее правительство РФ приняло решение об опережающем финансировании в размере 50 млрд рублей для досрочного улучшения условий проживания.

"Из них решением правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Республике Саха (Якутия) было выделено 10 млрд 50 млн рублей. Решениями правительства Якутии эти деньги были заведены в два этапа. 1 млрд 800 млн был заведен в этап 2020 года, а 8 млрд 200 млн рублей были заведены в этап 2021 года. Все соответствующие документы, в том числе программные, были исправлены, откорректированы, было заключено новое соглашение с Фондом. И вот, собственно, с этими и дополнительными объемами мы сейчас работаем. <…> Это 120 тыс. кв. м, которые мы можем досрочно ликвидировать, и около 12 тыс. человек переедут гораздо раньше в новые квартиры либо получат возмещение", - сказал Ткаченко.

В Якутии всего до 2025 года планируется ликвидировать более 1 млн кв. м аварийного жилья в 36 муниципальных районах, а также переселить 61,82 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда". За это время в республику из федерального бюджета поступит 86,12 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.