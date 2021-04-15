Полуфиналисты конкурса "Мастера гостеприимства" представят в Калуге более 100 проектов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полуфиналисты всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", который начался в четверг в Калуге, представят более 100 проектов в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"В Калуге стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В течение двух дней полуфинала 117 конкурсантов из 32 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, полуфинал конкурса обещает быть одним из самых интересных в сезоне, потому что в Калуге собрались участники с самыми необычными проектами. "На этом полуфинале собрались действительно уникальные специалисты абсолютно из всех сфер индустрии гостеприимства. Среди участников - 75-летний народный мастер из Белгородской области, основатель аутентичного гостевого дома на дереве, популяризатор агротуризма и фермерства среди детей и даже автор пяти рекордов планеты в рамках развития событийного, культурного и традиционного туризма", - сказал Сериков.

По словам заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова, в преддверии 650-летия Калуги власти региона готовы рассмотреть возможность реализации проектов, которые будут представлены на конкурсе. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы развивать промышленный туризм - здесь вы тоже можете применить свои навыки, знания, чтобы ваши проекты в рамках данного направления тоже были реализованы", - отметил Попов.

Конкурс будет проходить на протяжении двух дней. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии и участвовать в мастер-классах, а во второй - решать региональные кейсы.

О проекте

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование").

Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. По итогам девяти полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ранее полуфиналы второго сезона конкурса этого года уже прошли в Краснодаре и Мурманске, впереди полуфиналы в Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.