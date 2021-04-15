На реке Чуть в Коми установили боны, чтобы предотвратить растекание нефтепродуктов

СЫКТЫВКАР, 15 апреля. /ТАСС/. Боновые заграждения установили на реке Чуть в Ухтинском районе Республики Коми, где ранее рыбаки обнаружили нефтяные пятна. Приступить к ликвидации нефтезагрязнений планируется 16 апреля, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации Ухты.

Во вторник в социальных сетях и региональных СМИ была опубликована информация, что загрязнения обнаружили рыбаки на реке Крохаль, притоке реки Ухты. Черные маслянистые пятна, которые видны под тающим снегом и в промоинах, простираются на несколько километров.

"ООО "Нефтегазпромтех" (на чьем лицензионном участке обнаружены загрязнения) осуществлен выезд на реку Чуть, установлены боновые заграждения в районе автодорожного моста через реку Чуть для предотвращения растекания радужной пленки, возможной миграции нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

Управление ГО и ЧС администрации Ухты утвердило план мероприятий по уборке нефтепроявлений на реках Чуть и Ухта. Приготовлен запас биоразлагаемого сорбента, сорбирующих салфеток, бонов. Подготовлен к использованию распылитель сорбента. Работы намечены на 16 апреля.

"Сегодня получены анализы проб воды в реке Ухта в районах поселка Водный и города. ПДК по нефтепродуктам не превышено, пробы чистые", - сообщили в мэрии. Как отмечал в среду начальник управления ГО и ЧС Владимир Полуянов, причины загрязнения, скорее всего, связаны со старыми геологоразведочными скважинами либо с другими природными явлениями. Проявления нефти в этом районе отмечаются ежегодно весной и осень. Угрозы водоснабжению города нет, вода для Ухты берется не из реки, а из скважин.

По уточненным данным городской администрации, по итогам визуального осмотра и наблюдения с квадрокоптера в акватории реки Чуть следов нефтезагрязнений не обнаружено, берега не замазучены. В районе оголовка старой нефтескважины есть небольшая радужная пленка, видно периодическое поднятие пленки со дна реки. Более детальное обследование возможно после прохождения ледохода, спада уровня воды. Но в районе дачного поселка Сосновый Бор на реке Чуть есть проявления нефти на льду в виде пятен шириной до одного метра и протяженностью до десяти метров. Они сконцентрированы на середине русла на участке протяженностью около 150 м. Нефтепроявления локальные, не образуют сплошной пленки или слоя, визуально толщиной до 1-2 мм.