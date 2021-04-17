Лесные пожары на площади свыше 2,3 тыс. га ликвидировали в регионах России за сутки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 65 лесных пожаров на площади свыше 2,3 тыс. га, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 апреля 2021 года в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 2 377 га. На 00:00 мск 17 апреля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 288 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, два пожара на площади 55 га действуют в Тюменской области, два пожара на площади 39 га зафиксированы в Хабаровском крае, семь пожаров на площади 30 га действуют в Забайкальском крае, по одному пожару в Амурской области, Республике Тыва, Бурятии. Кроме этого, один пожар зафиксирован на особо охраняемых природных территориях в Липецкой области, два пожара - на землях обороны и безопасности на площади 125 га в Оренбургской области. В тушении участвуют 966 человек, задействовано 304 единицы техники, 15 воздушных судов на мониторинге, еще одно воздушное судно задействовано в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует на всей территории Владимирской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областей, Республики Хакасия, Еврейской АО, в двух районах Краснодарского края, в одном районе Пензенской области, в 10 районах Свердловской области, в одном районе Тюменской области, в 30 районах Забайкальского края, в 8 районах Республики Алтай, в 17 районах Амурской области, в 20 районах Приморского края, в 11 районах Хабаровского края, а также в одном районе Курганской области.