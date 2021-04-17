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Гидрометцентр прогнозирует непогоду в некоторых регионах России в ближайшие дни

Синоптики ожидают весенние грозы и ветер с порывами до 28 м/с

ТАСС, 17 апреля. Ненастная погода с сильными осадками и ветром ожидается в Красноярском крае в ближайшие дни. В южные регионы России также придут сильные осадки и весенние грозы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Красноярского края прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-28 м/с, в центральных районах - сильные осадки в виде снега, мокрого снега и также ветер до 25 м/с. Это очень некомфортная погода, опасная", - сообщил он.

По словам Вильфанда, неблагоприятные погодные условия также ожидают юг России. В Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, на западе Ставропольского края в субботу и воскресенье ожидаются сильный дождь и гроза. "Грозы будут уже вполне настоящие, весенние", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияАдыгеяИнгушетияКраснодарский крайКабардино-БалкарияСеверная ОсетияКрасноярский крайСтавропольский край
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