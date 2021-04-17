Русла пяти рек расчистят на Алтае для предотвращения подтоплений при паводках

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 10 км русел пяти рек расчистят в Алтайском крае в 2021 году в целях защиты от подтоплений во время паводков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Работы по расчистке русел в этом году будут проведены на четырех реках в Солонешенском и на одной реке в Краснощековском районах. На эти цели из федерального бюджета выделено в общей сложности 27,7 млн рублей. Регулирование русла реки включает спрямление участков русла, его углубление, расчистку от мусора. Эти работы направлены на увеличение пропускной способности русла и предотвращение образования ледяных заторов в паводковый период", - сказали в пресс-службе, отметив, что в прошлом году такие работы в регионе не проводились.

Там уточнили, что всего на пяти реках расчистят русла общей протяженностью почти 10 км. С помощью техники здесь не только очистят их от мусора, но и сделают глубже, выпрямят сразу на нескольких участках.

"Искривление русла - это естественный процесс. Однако проводить работы по спрямлению и расчистке русел необходимо - так мы предотвращаем негативные последствия для инфраструктуры населенных пунктов, связанные с прохождением весенних половодий, заторами льда во время ледохода, затоплением прибрежных территорий и инженерных коммуникаций, размывами берегов", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что работы в Краснощековском районе на реке Маралихе рассчитаны на два года, на остальных реках завершатся уже в 2021 году. В министерстве уточнили, что работы по расчистке водоемах региона важны не только для улучшения их состояния, но и для защиты населения, проживающего на территории этих районов. Так, в 2020 году в регионе завершили расчистку озера Калядинского в Тюменцевском районе. Благодаря нацпроекту дно озера очистили от 200 тыс. кубометров ила.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.