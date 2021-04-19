В Якутии восстановили движение по дороге "Яна" после схода снежных масс

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Движение в Томпонском районе по автодороге "Яна", где в ночь на 18 апреля сошли снежные массы, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

"Дорожники восстановили транспортное сообщение по автомобильной дороге "Яна". С вечера 18 апреля проезд был обеспечен со стороны села Тополиное. В настоящее время дорожные службы расширяют объездной путь на 132 км автодороги с помощью тяжелой техники", - говорится в сообщении.

Проезд был временно закрыт в связи со сходом снежных масс на дороге в ночь на 18 апреля в районах перевалов Малый и Большой Ольчан. Как сообщали в МЧС, один человек погиб в результате схода снежных масс.