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В Якутии восстановили движение по дороге "Яна" после схода снежных масс

Сход снежных масс произошел в ночь на 18 апреля

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Движение в Томпонском районе по автодороге "Яна", где в ночь на 18 апреля сошли снежные массы, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

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"Дорожники восстановили транспортное сообщение по автомобильной дороге "Яна". С вечера 18 апреля проезд был обеспечен со стороны села Тополиное. В настоящее время дорожные службы расширяют объездной путь на 132 км автодороги с помощью тяжелой техники", - говорится в сообщении.

Проезд был временно закрыт в связи со сходом снежных масс на дороге в ночь на 18 апреля в районах перевалов Малый и Большой Ольчан. Как сообщали в МЧС, один человек погиб в результате схода снежных масс.

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