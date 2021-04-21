Тайны горелой и огнедышащей гор: как в Кузбассе искали серебро, а нашли уголь

В этом году по указу президента РФ отмечается 300-летие с начала промышленного освоения Кузбасса. Кузнецкий угольный бассейн — уникальное месторождение, которое дало жизнь одному из главных индустриальных центров России. По данным Российской академии наук, в 1721 году сразу двумя исследователями Сибири были открыты кузбасские угли

Черное "золото" вместо монетного серебра Первооткрыватели каменного угля искали в Сибири драгоценные металлы, а не горючее полезное ископаемое. Еще в начале XVII века в Сибири начали разведку серебра, чтобы чеканить монеты. На тот момент своего драгоценного металла в Российской империи не было, его завозили из Западной Европы. — Нам удалось найти несколько документов о том, как это серебро было найдено. Первые поиски было проведены в Кузнецком уезде еще в 1670-х годах, но не увенчались успехом. В 1696 году на территории Каштакского острога Томской губернии (современного Тисульского района на севере Кемеровской области) серебро было найдено, и в 1697 году организована выплавка. Таким образом, первое серебро России было выплавлено у нас, на Кузнецкой земле, — рассказывает доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Алексей Ермолаев.

Тот первый серебряный рудник быстро закрыли, так как выплавка оказалась очень дорогой. Но в 1698 году Петр I, узнав о найденных серебряных рудах, дал предписание томскому воеводе содействовать рудоискательскому делу на притоках реки Кии — она протекает по северу современного Кузбасса. Так, разыскивая серебряные руды, рудознатец Михайло Волков, сам того не зная, отыскал уголь. — Один из самых главных документов — донесение Михайла Волкова, датированное январем 1721 года, где он подробно описывает, что ходит по Томи, и описывает те места, где им был найден уголь. Но, что интересно, Михайло Волков не знал, что нашел уголь. Он думал, что нашел серебряную руду, потому что ее искали все. Только в 1722 году те образцы, которые он собрал, были идентифицированы как уголь. Но нельзя недооценить это открытие. Пусть и угольная промышленность начала развиваться намного позже, первый шаг был сделан именно тогда. Именно Михайло Волков открыл уголь, — объясняет Ермолаев.

Описание Михайло Волков, копия его донесения и гора Горелая. Фрагмент экспозиции музея-заповедника "Красная Горка" © Данил Айкин/ТАСС

Изучив донесение Волкова, которое сегодня хранится в фондах Российского государственного архива древних актов в Москве, историки установили место, где рудознатец обнаружил первый кузбасский уголь. В тексте говорится о том, что в 1720 году Волков с рудным мастером Федором Инютиным "ис Томска ездили вверх по Томи до Красной горы, и у той горы руды приискали, и взяв сверху той горелой земли, и говорил та де земля значит добрую серебряную руду". Та самая Горелая гора находится на берегу реки Томь в центре современного города Кемерово и сейчас является историческим и геологическим памятником. Свое название она получила из-за природного подземного пожара, после которого пласты поменяли цвет. Этот район называется Красная Горка, здесь создан одноименный музей-заповедник. "Каменные уголья от реки Абашевой" По неслучайному историческому совпадению в том же 1721 году в южной части Кузбасса тоже был найден уголь. Нашел его знаменитый исследователь Сибири немец Даниэль Мессершмидт, который по указу Петра I начал научное изучение Сибирских земель и проводил на их территории исследования по зоологии, ботанике, минералогии, географии, этнографии, истории и археологии. Известно, что, плывя по Томи на лодке из Кузнецка — так в те годы именовался современный Новокузнецк, — Мессершмидт увидел на берегу исходящий из горы дым и назвал ее "огнедышащей", а само это явление истолковал как проявление вулканизма. Только несколько лет спустя ученые установят, что никаких вулканов не извергалось, а источником дыма был горящий пласт каменного угля.

Описание Кузнецк в 1735 году, гравюра Иоганна Вильгельма Люрсениуса © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

— По мнению ряда авторов, именно Мессершмидт дал первые описания встреченных им каменноугольных залежей. В картографических материалах экспедиции Мессершмидта имеется карта с описанным местом. На месте впадения реки Абашевой в реку Томь нанесено схематичное изображение горы с выходящим из ее жерла дымом — горение угольных пластов первоначально ошибочно приняли за вулкан. К сожалению, отобранные Мессершмидтом образцы более 20 лет не были описаны. Только Михаил Васильевич Ломоносов в 1745 году обозначил их в каталоге минералов как "каменные уголья от реки Абашевой", — отмечает доктор исторических наук, профессор кафедры философии и общественных наук Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов. Начало угольной промышленности Кто бы ни был первым в открытии угольных месторождений в Кузбассе, так или иначе все эти важные события произошли в 1721 году. Однако чтобы открыть первые угольные предприятия в Кузбассе, потребовалось еще более сотни лет. Главная трудность заключалась в вывозе добытого угля из Сибири к заводам и рудным промыслам. По воде в первой четверти XVIII века это сделать было невозможно, а железных дорог к тому времени не было. — По сути, о промышленном освоении Кузнецкого бассейна можно говорить со второй половины XIX века. Первым угледобывающим предприятием называют Бачатскую копь, которая начала эксплуатироваться с 1851 года. Но и этот уголь использовался в основном лишь на кузнице Гурьевского завода. При производстве чугуна, железа и стали каменный уголь не применялся, — рассказывает Коновалов.

Описание Шахтеры, 1897 год © ТАСС