Прокладка подводной оптоволоконной линии связи в Арктике начнется в мае - июне

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глубоководная прокладка кабеля в рамках строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск - Владивосток на Севморпути начнется в конце мая - начале июня, заявил замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай на пресс-конференции в ТАСС.

"Целью пресс-конференции является информирование о начале этапа глубоководной прокладки кабеля, который начнется в конце мая - начале июня текущего года. Этот проект является ключевым для развития информатизации прежде всего Севморпути, Арктического региона, и сейчас рассматривается вопрос создания проекта "Большой СМП", который, возможно, у нас пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал он.

Как отметил генеральный директор компании "Управление перспективных технологий" (главный исполнитель проекта) Алексей Стрельченко, работы планируется завершить в 2026 году. Скорость передачи по линии составит до 100 Тбит/с.

"Данная линия связи обеспечивает надежными и высокоскоростными каналами связи и передачи данных в портовую инфраструктуру Арктики, на трассе СМП и в ДФО, способствуя тем самым цифровой трансформации отрасли водного транспорта", - сказал Пошивай.

По его словам, протяженность линии связи, которая получила название "Полярный экспресс", составит 12,65 тыс. км. Линия будет проложена по географически кратчайшему маршруту между Европой и Азией, добавил он.

В работе по прокладке будут участвовать 9 судов. Кабель, выдерживающий температуру от минус 50 градусов до плюс 50 градусов, планируется проложить на глубине 1,5 метра. На трассе будет установлено 150 оптических ретрансляторов.

В свою очередь глава "Росморпорта" Александр Смирнов отметил, что грузооборот 18 портов Арктики в 2020 г. составил 996 млн т, 22 портов Дальнего Востока - 223 млн т. До 2030 года показатель должен расти на 44 млн т в год, а дальневосточных - более чем на 100 млн т. "Для функционирования этих объектов нам необходим постоянный надежный канал связи", - сказал он, подчеркнув, что спутниковая связь обеспечить это не может.

Как отметил генеральный директор "Морсвязьспутника" Андрей Куропятников, возможно привлечение иностранных партнеров к проектам, связывающим линию от Териберки в сторону Европы и от Владивостока к Азии. Сам проект "Полярный экспресс" полностью обеспечен финансированием, добавил он.

Проект строительства Трансарктическиой подводной оптоволоконной линии связи (волс) Мурманск - Владивосток был анонсирован на выставке "Транспорт России" в ноябре прошлого года. Проект осуществляется под эгидой Минтранса, Росморречфлота и ФГУП "Росморпорт" и ФГУП "Морсвязьспутник".