Проект электронной медкарты пациента запустят в Ненецком АО в 2021 году

ТАСС, 21 апреля. Проект единой электронной медицинской карты пациента будет запущен в Ненецком автономном округе (НАО) в 2021 году, сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале в среду.

"В сегодняшнем послании Федеральному собранию президент России особое внимание уделил медицине. Глава государства подчеркнул важность внедрения новых технологий, не ослабляя внимания к повседневным проблемам. Таким как очереди, трудности с записью на диагностику, получение рецептов. В нашем округе в этом году будет запущен проект "Электронная медицинская карта пациента". По существу, это переход на полную автоматизацию медицины", - написал губернатор.

Рецепты будут выписываться в электронном виде. Таким образом, у пациентов пропадет необходимость сидеть в очередях, бегать по кабинетам.

Глава региона также отметил, что темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в регионе таковы, что к осени возможно будет сформировать коллективный иммунитет. "Сегодня мы делаем акцент на удаленные села. Регион получил партию новой вакцины, которую легче доставлять в поселения. Наращиваем темпы вакцинации, чтобы уже к осени сформировать коллективный иммунитет", - добавил Бездудный.

Прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 5 тысяч жителей НАО, из них завершили цикл вакцинации - 3 454 человека. В апреле в регион поступило 8 100 доз вакцины "Эпиваккорона", котрая не требует жестких температурных условий хранения, ее проще доставлять в удаленные населенные пункты.