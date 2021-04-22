В Хабаровске ледоход повредил часть набережной Амура

В соцсетях распространяются кадры, на которых запечатлено, как глыбы льда наваливаются на городскую набережную и выламывают ограждения. Рядом в этот момент находились люди.

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Набережная Амура в Хабаровске получила повреждения из-за резкого выхода льда на пешеходную зону во время ледохода, сообщили ТАСС в четверг в Министерстве культуры Хабаровского края. Ранее во время ледохода таких инцидентов не отмечалось.

"Произошел выход льда за ограждения на пешеходную зону. Ледоход выломал четыре пролета, сломал четыре бетонные опоры световые", - сказали в министерстве.

Сейчас на месте все в ледовых глыбах, выставлено ограждение. "Как лед сойдет, будет проведена оценка состояния набережной, не получила ли повреждения опорная стена и является ли набережная безопасной для посещения людей", - сказали в министерстве, отметив, что ранее таких выходов льда не фиксировалось.

Амур в районе Хабаровска очистился ото льда еще на прошлой неделе. Как сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, сейчас к городу подошел лед с верхнего течения Амура. "Произошло вскрытие льда в районе села Нижнеспасское. Из-за того, что Амур в прошлом году замерз при повышенных уровнях после паводка, а зимой толщина льда была на 15-20 см больше, чем обычно из-за холодов, то лед оказался менее готов к вскрытию, получились такие ледовые поля и навалы", - сказали в Гидрометцентре.