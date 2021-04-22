Предупреждения о грозах и сильном ветре 22-23 апреля объявлены в некоторых регионах ЦФО

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Грозы и усиление ветра до 14-20 м/с прогнозируются с вечера четверга и днем 23 апреля в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Воронежской, Калужской, Тульской областях. Предупреждения об этом опубликованы на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

В Ивановской области в ближайшие часы ветер может усилиться до 18 м/с, прогнозируются дожди и грозы, по данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), непогода сохранится на протяжении суток. В Брянской области порывы ветра в пятницу могут достигать 20 м/с. "23 апреля на территории Брянской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем - западный 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с", - отмечается на сайте областного ГУ МЧС.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калужской области, с вечера 22 апреля в регионе ожидается гроза и ветер с порывами до 17 м/с, такие погодные условия сохранятся до утра пятницы. "В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 22 апреля и утром 23 апреля местами по Калужской области ожидается гроза, усиление ветра до 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Порывы ветра до 16-17 м/с и грозы ожидаются 23 апреля в Тульской и Липецкой областях, в Воронежской, Смоленской областях будет также дождливо, но скорость ветра, по данным местных ЦГМС, составит 13-14 метров в секунду.