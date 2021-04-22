В горах Сочи в мае пройдет Международный фестиваль бега

СОЧИ, 22 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль бега пройдет в горах "Розы хутор" в Сочи с 1 по 4 мая, в нем примут участие порядка 2 300 человек. Самому старшему участнику 70 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Международный фестиваль бега пройдет с 1 по 4 мая на горном курорте "Роза хутор". Количество участников - 2 300, женщин чуть больше, чем мужчин. Самому возрастному участнику - 70 лет", - сказала собеседница агентства.

В первый день запланирована вертикальная дистанция протяженностью 7 км, старт будет дан в горной Олимпийской деревне, а финиш - на вершине горы Роза Пик. Также в программе указаны горные квесты и трейл на дистанциях 8 и 26 км.

"Кроме спортивной программы участников фестиваля ждут тематические вечеринки. На третий день фестиваля гости станут участниками семейного карнавала и смогут перевоплотиться в персонажей любимых мультфильмов", - уточнили в пресс-службе.

По словам директора фестиваля Андрея Кавун, Rosa Run - это единственный фестиваль бега в России, который собирает лучших бегунов в трейловых забегах. Формат фестиваля рассчитан как на продвинутых бегунов, так и на начинающих.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.