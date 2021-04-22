В Крыму намерены начать строительство трех яхтенных марин в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Строительство первых трех яхтенных марин на Черноморском побережье Крыма - в Керчи, Яковенково и Ялте - планируется начать в 2021 году. Об этом в четверг рассказал в эфире телеканала "Крым 24" заместитель председателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

"В планах в 2021 году уже приступить к строительству первых трех яхтенных марин. Это Керчь, Яковенково, это между Керчью и Судаком, и Ялта. Это первые три базисных пункта, которые на сегодняшний день у нас прорабатываются", - сказал Кабанов, отметив, что задачей является создание инфраструктуры, которая позволит к 2025 году создать в Крыму центр яхтенного туризма на Черном море.

Кабанов отметил, что программа развития яхтенного туризма является частью федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Программа предполагает создание шести яхтенных марин и более 30 портопунктов.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в регионе создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью 100 млн долларов.