В Чечне планируют в 2021 году провести ремонт на семи железнодорожных переездах

ГРОЗНЫЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют в 2021 году провести ремонт на семи железнодорожных переездах в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"На территории Чеченской Республики эксплуатируются 43 железнодорожных переезда, из них регулируемых - 22 переезда. В 2021 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия в зоне ответственности ОАО "РЖД" на семи переездах. В настоящий момент проводится подготовка документации для проведения конкурсных процедур. Ремонт планируется выполнить в срок до 31 августа 2021 года", - отметили в пресс-службе.

По данным СКЖД, в 2020 году в Чеченской Республике произошел один случай ДТП на переезде, в котором погиб один человек, в первом квартале 2021 года случаев ДТП не допущено.

Как сообщалось ранее, РЖД планируют в 2021 году направить 1,2 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Чеченской Республики, что на 26% больше, чем в 2020 году. Кроме того, в Грозном компания строит новый транспортно-пересадочный узел, который объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Общая площадь комплекса составит 3 тыс. кв. м. Также на территории Чеченской Республики активно ведутся работы по модернизации железнодорожного транспорта.