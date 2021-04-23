В Нижнем Новгороде восстановят исторический облик двух кварталов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Работы по восстановлению исторического облика проведут на территории квартала церкви Трех Святителей и "Квартала 1833 года" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Нам крайне важно не только привести в порядок эти территории, но вдохнуть в них жизнь. Уверен, что исторические кварталы вскоре станут новыми точками притяжения для организации различных культурных мероприятий и войдут в число излюбленных туристических маршрутов. У нас уже есть планы, связанные с проведением здесь мероприятий в год 800-летия Нижнего Новгорода", - рассказал губернатор Глеб Никитин.

Отмечается, что глава региона обсудил с общественниками и экспертами проект развития квартала церкви Трех Святителей (ул. Новая - Короленко - Славянская - Студеная) и "Квартала 1833 года" (ул. Горького - Решетниковская - пер. Гранитный). Концепцию презентовало Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. "Эксперты проделали большую работу с архивными материалами, в том числе по восстановлению исторического облика заборов в двух кварталах. Также планируется отремонтировать и отреставрировать исторические дома и благоустроить приусадебный сад", - добавил Никитин.

Директор агентства Дмитрий Ивагин и советник директора, эксперт Министерства культуры РФ Анна Давыдова рассказали, что провели архивные исследования. Согласно фотографиям, вокруг многих домов, в частности, вокруг усадьбы архитектора Владимира Лемке на улице Короленко и у дома сестер Невзоровых (сейчас это музей нижегородской интеллигенции на улице Горького) стояли ограждения. Некоторые нижегородские заборы не менее интересны, чем сами дома. "Тем более что их в городе сохранилось очень мало. Что касается санации домов, то большинство объектов планируется восстановить. Это ремонт или реставрация с последующим приспособлением", - отметил Ивагин.

Работы начнутся уже в мае и продолжатся летом. По концепции в квартале Трех Святителей планируется полное и частичное восстановление 11 домов. Также предполагается благоустройство усадебного сада архитектора Владимира Лемке. Летом здесь организуют событийную программу с фестивалями и мастер-классами. Также планируется воссоздание исторического балкона здания, где жил писатель Максим Горький и бывал русский оперный певец Федор Шаляпин. В "Квартале 1833 года" хотят отремонтировать выявленный объект культурного наследия - дом купца Столярова - на улице Горького, покрасить фасады трех домов. Два нежилых расселенных дома будут снесены.

О кварталах

"Квартал 1833 года" располагается на улице Максима Горького рядом с парком Кулибина. Это квартал исторической застройки и особой культуры городского быта, где жили купцы, меценаты, просветители, революционеры. Проходимость вдоль квартала - около 5-10 тыс. человек в день.

Район церкви Трех Святителей интересен тем, что до недавнего времени почти без изменений здесь сохранялась историко-архитектурная среда Нижнего Новгорода конца XIX - начала XX вв.