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Очередь из 200 фур образовалась на границе с Литвой в Калининградской области

На пункте пропуска "Кибартай" на литовской стороне перекладывают дорожное полотно

КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Очередь из 200 фур образовалась в Калининградской области на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой. Проблема возникла из-за перекладки дорожного полотна на пункте пропуска "Кибартай" на литовской стороне, сообщила в пятницу пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В настоящий момент очередь на выезд из Российской Федерации [в Калининградской области] составляет 200 грузовых транспортных средств, на въезд [из Литвы] - пять. Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на литовской стороне границы сейчас ведутся работы по переукладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля. По остающимся в работе организовано реверсивное движение. О сроках завершения работ не сообщается.

За прошедшие сутки на пункте пропуска "Чернышевское" на въезд в РФ оформлено 197 транспортных средств, на выезд - 179. Пропускная способность пункта - 300 машин в обе стороны в сутки, добавили в калининградской таможне.

С проблемой пропуска транспорта на границе с Литвой в Калининградской области сталкивались в марте. Тогда она была связана со сбоем системы электронного декларирования грузов на литовской стороне.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить другой пункт пропуска - "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла пропуск через него со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское".

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ЛитваРоссияКалининградская область
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