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В детсадах и школах Ненецкого АО 1-10 мая будут выходными

Дополнительные майские выходные дни повлияют на дату завершения учебного года - оно перенесено на 31 мая

ТАСС, 27 апреля. Дни с 1 по 10 мая включительно объявлены выходными в детских садах и школах Ненецкого автономного округа (НАО), говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации региона.

"С 1 по 10 мая объявлены выходные дни в учреждениях образования НАО - детских садах, школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Дополнительные майские выходные дни повлияют на дату завершения учебного года - оно перенесено на 31 мая. Проведение последних звонков состоится по отдельному графику.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками - с 4 по 7 мая - будут нерабочими. Таким образом, отдых продлится с 1 по 10 мая включительно.

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