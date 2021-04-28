Надзорные органы сообщили о неполной готовности регионов ДФО к борьбе с лесными пожарами

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Рослесхоза признали неполной готовность некоторых регионов Дальнего Востока к борьбе с весенними лесными пожарами. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"В текущем году зафиксировано 765 лесных пожаров, значительная их часть в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. При этом полная готовность к борьбе с огненной стихией в ряде субъектов округа не обеспечена. Сложная лесопожарная обстановка обусловлена не только неблагоприятными погодными условиями, но и ненадлежащей подготовкой органов власти и местного самоуправления, подведомственных им учреждений, лесопользователей к пожароопасному сезону", - отметили в ведомстве по итогам заседания, которое прошло в Иркутске под сопредседательством замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина и главы МЧС России Евгения Зиничева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, решение о неполной готовности субъектов приняла комиссия Рослесхоза по итогам работы в регионах. Генпрокуратура и МЧС по своим линиям работают над исправлением ситуации и привлечением к ответственности должностных лиц.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено, что ежегодно в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области остро стоит вопрос готовности к сезонным паводкам. До настоящего времени не восстановлены права граждан, пострадавших от паводков в прошлые годы. В Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и ЕАО 35 сооружений гидрозащиты по-прежнему находятся в неработоспособном состоянии. Расследуются уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств при строительстве участков дамб, халатности при их содержании в Хабаровском крае и Еврейской автономии.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 13 426 га. Ну утро среды действуют 26 лесных пожаров на площади 4 256 га, из них свыше 700 га - на Дальнем Востоке.