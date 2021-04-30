Выживший: житель Архангельской области 20 дней искал в тайге дорогу домой

Сергей Шевелев уехал со знакомыми на рыбалку на несколько дней. Привлекли практически дикие места, необитаемая тайга, глушь — поморская тайбола. Поездка обернется для Сергея тяжелым испытанием

Паника и ошибка Озеро Товское находится недалеко от побережья Белого моря, от Архангельска примерно в 200 километрах. Туда солнечным еще бесснежным днем 22 сентября и уехали рыбаки. На вездеходе они добрались до южной части озера, оставили технику и на лодках переправились к избе. — Для меня начиналось увлекательное приключение, как я тогда думал, — рассказывает Сергей. — Через несколько дней ребята предложили сходить на ручей Дикая Това половить кумжу — так у поморов называется форель. Конечно, я согласился. План был простой: на лодке дойти до другой стороны озера, дальше примерно четыре километра по тайге, порыбачить и вечером вернуться.

— Поехали мы рано утром 25 сентября, — говорит Шевелев. — С собой у меня был нож, спиннинг, коробка с блеснами, пачка семечек и сигарет, зажигалка. Шли налегке, даже телефон оставил в избе. Он был не нужен — связи все равно нет. Сергея не предупредили, что местный ландшафт необычен: сопки и карстовые разломы. Он быстро устал и начал отставать. Рыбаки предложили ему вернуться в избу. Шевелев пошел по просеке. Прикинув, что где-то рядом нужное место и лодка, Сергей свернул к озеру. Как оказалось — не тому. — Такого леса я еще не видел: густой, сосновый. Запаниковал. Хотя в школе занимался спортивным ориентированием, а потом работал штурманом. Как определять стороны света по солнцу, знаю, но деревья были настолько высокие, что до земли пробивались только отдельные лучи. Мох тоже не выручил — он рос на стволах со всех сторон, а не только с юга. Сергей обогнул озеро — думал, что найдет нужное место. Шел, пока не начало темнеть. Понял: заблудился.

Как он потом узнает — забрал севернее Товского озера и вышел к ручью Дикая Това. Идти в темноте было опасно, поэтому Шевелев наловил рыбы, поужинал, нарубил веток для шалаша и лег спать — решил, что утром будет проще собраться с мыслями. Вдруг услышал выстрелы — его искали. — Мне показалось, что я определил и запомнил направление, но сопки мешали понять, откуда идет звук. Сделал зарубку на дереве, чтобы знать, куда идти. Утром Сергей забрался на сопку, чтобы определить свое местоположение, но увидел только верхушки деревьев. Пока поднимался вверх по скользкому мху, упал и сломал спиннинг. В надежде, что его заметят, поджег шалаш, подождал, но никто к нему не вышел. И Шевелев пошел, как думал, в верном направлении. Идти ему предстояло 20 дней. "Попкорн" из короеда и найденные сокровища Из леса Сергей вышел к болотам — как ему потом рассказали, они считаются непроходимыми. Ориентировался по следам лосей, передвигался, прыгая с кочки на кочку. На открытом пространстве он наконец смог сориентироваться, понял, что искать озеро нет смысла, и решил идти в сторону Архангельска. Пил воду из собственных следов: наступал, ждал, когда уляжется муть. Выбросил пачку сигарет, потому что понял: курящему такие нагрузки не выдержать, и еще чтобы не тратить драгоценный газ. Но все равно зажигалка закончилась очень быстро. Разжигать ей мокрые дрова было сложно. Зато Сергей понял, как хорошо горят гнилые пни: дают жар и тлеют всю ночь. — Разжигаешь хороший костер и туда "садишь" такой пень. В них много личинок короеда, на огне они запекаются, получается "попкорн". Голову ему откусываешь, выбрасываешь, остальное можно есть.

На эту тему Коля стоял по колено в воде: как в болоте под Омском нашли трехлетнего ребенка

Среди болота Шевелев набрел на островок леса и сухой земли. Там протекал Каменный ручей — по берегам действительно лежали валуны. Наткнулся на остатки заброшенной геологической базы. Целых домиков-балков не было, почти у всех остались одни стены. Но Сергею повезло — нашел сухое место и печку. Она сильно дымила, но смогла нагреть небольшой пятачок, и Шевелев высушил одежду. Там же Сергей нашел кружку, пачку чая, зеленку, неполный коробок спичек. Рядом с балком он насобирал грибов, сварил их. Нашел веревку, кусок полиэтилена: из него сделал пончо. У Сергея не было ветровки, и хлопчатобумажная куртка постоянно промокала. Из мешка из-под сахара сделал головной убор, он закрывал и часть спины. Ссадины на руках обработал зеленкой. Подобрал две пластиковые бутылки и наполнил их водой. Моряки проходят курсы по выживанию, и Шевелев прекрасно знал, что без еды он сможет продержаться достаточно долго, а вот без воды — нет. — Пару раз я слышал вертолет. Для привлечения внимания начал сжигать балки. Рядом нашел канистры с отработанным маслом, им я поливал стены. Два дня поддерживал этот сигнал, но это не принесло результатов. На пепелище я напоследок сварил грибов и пошел дальше. Люди и медведь Сергей мог выйти на берег Белого моря — он был ближе, чем город. Но как моряк, который не один раз проходил мимо этих мест на судне, он понимал, что пытаться привлечь внимание с помощью костра бессмысленно: на берегу часто разводят огонь рыбаки или охотники, и как сигнал бедствия это не воспринимается. К тому же к морю выходит много северных рек, там они уже глубоководные, и там Шевелев будет отрезан и останется между ними. Побережье в тех местах безлюдное. Болота закончились, начались лесополосы. Сергей нашел след ГТС (гусеничный транспортер-снегоболотоход), по нему вышел к реке Золотице. След пересекал реку, через нее было не переправиться. — У меня с собой было два патрона, я вытащил из них пули, разжег костер и поочередно бросил их в огонь. Надеялся, что кто-нибудь меня услышит.

Описание Вездеход, на котором искали Сергея © Личный архив Сергея Шевелева

Позже Шевелев узнает, что за переправой в Романовой избе действительно были рыбаки. Один из них, пожилой мужчина, слышал сигналы, но остальные решили, что ему показалось. Уже несколько дней Сергей не ел, на стоянке у реки нашел банку с двумя маринованными помидорами — обрадовался. Иногда за весь день Шевелев набирал только горсть ягод. В основном ел грибы, ягоды и шиповник, который растет вдоль ручьев. Вечер, ночь и полдня Шевелев провел на переправе, сушил вещи у костра, отдыхал. Пошел дальше — нужно было найти удобное место, чтобы перейти реку. По пути собирал шиповник — как оказалось, то же самое делал и медведь. — Думаю, мы оба сильно удивились встрече. Повезло, что медведь был молодой: уже не сеголетка (первый год жизни), скорее всего — пестун (в возрасте двух-трех лет). Я заорал, решил: если что — прыгну в воду. Он с ворчанием убежал в тайгу. Я еще долго стоял в оцепенении, прислушивался, насколько он далеко. Медведь мог вернуться и пойти за мной. Сергей шел на юго-восток и уперся в развилку — в том месте в реку впадал крупный ручей. Нужно было или возвращаться обратно, или переправляться. Следы и галлюцинации Шевелев решил изготовить плот. На одно дерево у него уходило около двух часов, топора не было, рубил ножом. Каждое бревно посередине пережигал в костре. Потом проволокой и веревкой связал, сделал шест.

На эту тему Из-под носа у медведя. Девочку спасли из нижегородского леса на четвертые сутки поисков

Течение было очень сильным, Сергея сносило и крутило — в итоге он вылетел на пороги, и плот перевернулся. Шевелев оказался в воде. Выплыл на нужный берег, но потерял рюкзак. — Было очень холодно — все-таки октябрь. Я разделся, отжал одежду, стал бегать и размахивать ей, чтобы немного высохла. В итоге решил, что ходьба — лучшее средство для того, чтобы согреться. Без ночевок шел три дня. В детстве Сергей увлекался книгами Фенимора Купера. Много читал про приключения и путешествия. Какие-то знания пригодились. — Бережно сушил промокшие спички под кепкой — боялся, что потороплюсь и останусь без костра. Каждую ночь к Сергею прилетал совенок или небольшая сова. Он видел птицу в свете фонаря. Этот простой, самый дешевый фонарик Шевелев купил перед поездкой, и как же он выручил. — Мысли были — нужно идти: если погибну, у друзей будут проблемы. Дома ждет жена и двое детей — стимулов, чтобы выжить, было много. Было и много сомнений. Отношение к смерти в такой ситуации совсем другое. Когда понимаешь, что можешь погибнуть, — появляется мысль: остановись, все равно не выйдешь. Зачем бороться? Но берешь себя в руки — ты же офицер!

Описание Обычный для архангельского леса ландшафт — сопки и карстовые разломы © Вера Костамо/ТАСС

Сергей на ходу пел: "Врагу не сдается наш гордый ''Варяг", вспомнил пионерские речовки. Говорит, что так перебивал дурные мысли. — Было не отчаяние, а апатия. Терялась трезвость мысли. Появились сомнения: а действительно ли солнце встает на востоке? Убедил себя так: Япония — Страна восходящего солнца, и она на востоке. Начались галлюцинации. — Солнце светит, а я вижу, что рядом со мной идет мужчина и разговаривает. Он мне объяснил, что за поворотом останавливается вахтовка, и я смогу сесть на нее. Я ему отвечал. Очнулся — стою у следа от ГТС, стоя сплю, опираясь на посох. След от вездехода шел в нужном ему направлении — на юг. Ночевать Шевелев останавливался рядом с ним. Выбирал большую елку, залезал под лапы, обрубал вдоль ствола сухие ветки, выжигал место для костра. На соседних елках рубил лапник для лежака и чтобы укрыться. — У костра спишь, ветра нет, дрова влажные, нужно постоянно поддерживать огонь. Ложишься к костру лицом, просыпаешься, раздуваешь угли — от этого лицо у меня было черным. Фантом Однажды Сергей проснулся и увидел, что идет снег. В укрытии было тепло, и он решил, что подождет улучшения погоды. Снова заснул, проснулся от звука работающего двигателя. — Природа иногда создает звуки, которые похожи, например, на шум города, голоса. Часто я слышал звук железнодорожного вокзала, как будто кто-то что-то объявляет. И когда я услышал звук двигателя, решил, что это просто кажется, но шум нарастал.

На эту тему Как дроны и нейросети ищут пропавших людей? И насколько они реально эффективны?

Шевелев выскочил из своего убежища, и вдруг из-за поворота показался ГТС, двое мужчин сидели сверху на броне. — Я упал на колени. Поднимаюсь, а они едут и не останавливаются. Появилась мысль, что это фантом. Затормозили прямо передо мной. — Это ты, который потерялся 20 дней назад? Так Шевелев узнал, сколько времени провел в тайге. Дни он не считал. — Мы десять дней назад уезжали на Романову избу, МЧС заканчивали твои поиски. Мужчины дали Сергею теплого чая. У них оказался спутниковый телефон, Шевелев смог вспомнить номер жены. — Мне помогли забраться в вездеход, посадили рядом с мотором. Отпаивали чаем, позже дали печенье, бутерброд. В перевалочном пункте Тучкино Сергей смог умыться и увидел себя в зеркало. За 20 дней скитаний у него отросла борода, лицо было черным. Там Шевелева встретили друзья. Привезли домой. От больницы он отказался, в квартиру поднялся сам. — Зашел домой, и адреналин закончился. Я упал, до кровати полз, у меня отказали ноги. Было ужасно больно. Оказалось, что это — траншейная стопа, болезнь солдат Первой мировой войны — переохлаждение ног. Скорая увезла Сергея в больницу. — Ног я не чувствовал. Дежурный врач осмотрел меня и сказал: будем ампутировать. Оказалось, пошутил. Похудел я на 20 килограммов. Такой получился экстремальный фитнес-тур. Поиски — Марина, моя жена, не переставала верить, что я жив. Добилась, чтобы на поиски выделили вертолет. Один друг дал денег на оплату керосина и поисков. Нашли человека, который хорошо знает места у реки Золотицы, его туда забросили. Но он нашел другого потерявшегося. Останки поместились в два пакета — задрал медведь. Сергей говорит, что в истории с его поисками сильно проявились люди. Кого считал другом — оказался не друг, а кто-то наоборот.

Описание Друзья и знакомые, которые искали Сергея в тайге © Личный архив Сергея Шевелева