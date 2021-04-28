Долю приведенных в порядок дорог увеличат почти вдвое в Кировской области к 2035 году

КИРОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют почти в два раза увеличить долю дорог, соответствующих нормативному требованию, к 2035 году. Об этом сообщила в среду министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева в ходе презентации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года на заседании правительства области.

"Одним из сдерживающих факторов развития экономики региона является слабая транспортная инфраструктура. Наши усилия направлены на реализацию ключевых проектов в дорожной сфере, что позволит выстроить дорожный каркас, связывающий регион с соседними субъектами. К 2035 году в 1,9 раза вырастет доля автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативных требованиям", - сказала Кряжева.

По данным правительства, в 2020 году этот показатель составил 32,3%, к 2035 году ожидается его рост до 60,2%. Кряжева отметила, что за 15 лет власти планируют построить и реконструировать кольцевую дорогу в Кирове, дорогу на город Слободской, дорогу на Архангельск в Опаринском и Подосиновском районах, дороги на Вятские Поляны и до границы с Удмуртской Республикой. Также планируется строительство мостов через реку Чепцу у Кирово-Чепецка и у города Зуевка, моста через реку Вятку в Орловском районе, третьего моста через Вятку в Кирове.

По данным правительства области, в текущем году на ремонт и строительство более 316 км дорог направят 7,9 млрд рублей. В частности, запланировано завершение строительства участка Опарино - Альмеж общей протяженностью 26,6 км, что позволит напрямую соединить с областным центром северо-западные районы области, жителям которых сейчас приходится добираться до Кирова в объезд через соседние регионы.

По данным правительства области, в 2020 году расходы регионального дорожного фонда составили 8,2 млрд рублей, за дорожно-строительный сезон 2020 года удалось отремонтировать рекордное количество дорог - 346 км: 220 км дорог местного значения и 126 км - регионального. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали 194 км дорог.