В Ленобласти пройдет 29 мероприятий акции "Сад памяти" в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", участники которой высаживают деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне, начнется в Ленинградской области 1 мая. Всего на территории региона пройдет 29 мероприятий акции, рассказал в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель комитета по природным ресурсам региона Павел Немчинов.

"Мы стартуем 1 мая. 29 мероприятий намечено во всех лесничествах Ленинградской области. 7 мая мы проведем [у памятника девушкам-лесорубам] центральное мероприятие, уже [губернатор] Александр Юрьевич Дрозденко дал свое согласие на участие", - сказал он.

Памятник расположен на месте захоронения девушек, работавших на заготовке дров для блокадного Ленинграда и погибших 23 августа 1942 года от артобстрела нацистских войск. Памятник входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Акция "Сад памяти" состоялась у памятника впервые в прошлом году, там высадили 75 лип. Немчинов отметил, что у памятника девушкам-лесорубам волонтеры и специалисты комитета высадят груши и розы. Из-за пандемии коронавируса высадка пройдет без участия большого количества людей.

Как отметила на пресс-конференции главный специалист отдела молодежной политики комитета по молодежной политике Ленинградской области Лилия Хватцева, отдельно пройдут молодежные посадки - на данный момент запланировано 17 таких мероприятий. "Нами также уже выбрано первое центральное мероприятие молодежных посадок. Эта посадка состоится на территории Новогореловской общеобразовательной школы в Ломоносовском районе 25 мая. В рамках акции выпускники школы будут высаживать 50 саженцев хвойных деревьев", - сказала она.

Информация обо всех высадках в рамках акции будет публиковаться на сайте и на страницах в социальных сетях комитета и областных лесничеств. Высадить сады памяти смогут все желающие при наличии СИЗ. Найти удобное место для посадки можно и на официальном сайте акции.

Акция уже стартовала в Петербурге. 24 апреля волонтеры разбили сад памяти, посвященный медикам, на территории музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте. Также посадки в этот день прошли в парке Авиаторов.

Акция "Сад памяти"

В 2021 году акция "Сад памяти" проводится по поручению президента Российской Федерации и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Организаторами акции выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта "Экология".