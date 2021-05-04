Столетний ветеран: два юбилея разведчика из Приамурья

День Победы для семьи Ивана Мудрака — семейный праздник. В построенном почти полвека назад доме в амурском селе Нижняя Ильиновка собираются четыре десятка человек — дети, внуки и правнуки ветерана, который в мае 1940 году ушел в армию, воевал на Дальнем Востоке, а через несколько дней отметит 101-й день рождения и 100-летие по паспорту

В эту ночь решили самураи О начале войны 21-летний Иван Мудрак узнал во время срочной военной службы в Приморском крае. Он уже отслужил год, до демобилизации оставался еще один, но война отодвинула ее еще на пять лет. "Все части ушли на фронт, а нашу разведроту оставили на Дальнем Востоке, потому что рядом были японцы. Тогда же начальник дивизии вызвал нас и спросил: "Хотите на фронт? Нет — перепишем год рождения" — сказал Мудрак, которому по паспорту пока 99 лет. Интерес начальства понятен: на Дальнем Востоке, на границе с японцами, разведчики были очень нужны.

Боевые действия на Дальнем Востоке начались летом 1945 года, когда советские войска приступили к разгрому Квантунской армии Японии. "Мы в разведку ходили в ночь: надевали лапти, чтобы не слышно было. Среди нас не было курящих, потому что нельзя было кашлять, иначе ты не разведчик, а предатель. В ту ночь в разведку поехали впятером: подъехали к трассе, а там кто-то стоит, смотрим в бинокль — японцы. Они постояли-постояли и спрятались в кусты. Командир спросил, видел ли я, куда они спрятались, и отдал приказ их подорвать", — вспоминает ветеран. В арсенале разведчика было две противотанковые гранаты. Чтобы бросить тяжелый снаряд, нужно встать над кустами — и тем самым выдать себя. Полулежа метко ее не кинуть. "Лежал долго, думал. Потом отчаялся — бросил гранату. Когда оказались на месте взрыва, увидели двух убитых японцев и еще одного раненого", — говорит разведчик. На вечернем построении бойца Мудрака поблагодарили за героизм и объявили о присвоении ему медали "За отвагу" и знака "Отличный разведчик". После Ивана Михайловича поздравляли и на вручении знака "За победу над Японией". Иван Мудрак участвовал в освобождении китайских городов Мишань и Мудадзян: разведчик передавал сведения шедшей за ним мотострелковой роте. Участвовал он и в сопровождении эшелонов с пленными японцами. Демобилизовался только в феврале 1946 года, через полгода после капитуляции Японии. Ильиновка — дом родной Вернувшись в родное село Нижняя Ильиновка, Иван Михайлович остался в нем навсегда. Здесь он отучился на тракториста, затем освоил навыки комбайнера и до пенсии трудился в полях. В 1946 году познакомился с будущей супругой Капитолиной. Жить вместе начали сразу, а через два года сыграли свадьбу. В этом году семья Мудрак отметит 73-ю годовщину и 75-й юбилей со дня знакомства. Капитолина Степановна на пять лет моложе супруга, она труженица тыла — в годы войны работала на расчистке леса под аэродромы.

"Нас в семье пятеро детей — четыре дочери и сын. Старшей сестре 72 года, — знакомит с семьей дочь Ивана Михайловича Татьяна Чекотина. — Все мы живем в Благовещенске, с сестрой по очереди по месяцу живем с родителями. Наш брат живет здесь, в Нижней Ильиновке, через дорогу от этого дома. У папы десять внуков, 11 правнуков, годовалая праправнучка". Семья большая и очень дружная — без напоминаний знают, что 9 мая они все встречаются в Нижней Ильиновке. 45 человек — рекордное число родственников, которые в один год собрались за длиннющим столом во дворе дома Ивана Михайловича и Капитолины Степановны.

Описание Иван с женой Капитолиной © Личный архив Ивана Мудрака

"Папа очень любит, когда мы все вместе 9 мая ходим к мемориалу. В прошлом году из-за пандемии сидели дома, в этом году, уверена, сходим. Раньше там собирались ветераны со всего села. Который год папа один", — сказала Татьяна Ивановна. Секреты долголетия Вопрос о долголетии один из самых часто задаваемый для членов семьи Мудрак. Уже привыкли отвечать — гены. Они действительно выглядят моложе своего возраста. Иван Михайлович своему долголетию не может найти объяснений и, словно недоумевая, отшучивается: "Говорят, что кто не работает, тот долго живет, а вот я столько земли переворотил". А еще всегда после уборочной он ставил комбайн на ремонт, а сам брал тайм-аут и уходил на охоту за пушниной, преодолевая 40-километровый путь на лыжах. В его жизни всегда была и рыбалка. И только около двух лет назад Иван Михайлович принял решение лыжи и удочки поставить в чулан, а ружье продать. Сейчас из активностей — уход за курами и пчелами. Татьяна Ивановна с гордостью отмечает, что отец сдержан к алкоголю и равнодушен к сигаретам. Хотя до армии курил, но бросить вредную привычку заставил выбор: сигареты или сахар. Боец выбирал сладкое.

Описание Иван Мудрак с дочерью Татьяной © Екатерина Киселева/ТАСС