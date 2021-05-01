Дом дзюдо планируют построить в Удмуртии к 2023 году

ИЖЕВСК, 1 мая. /ТАСС/. Дом дзюдо планируют открыть в 2023 году в Ижевске на месте бывшего кинотеатра "Аврора". Об этом в субботу сообщил ТАСС министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александр Варшавский.

"На месте кинотеатра "Аврора" будет реализован комплексный инвестиционный проект, в рамках которого планируется создание дома дзюдо", - сказал он. По его словам, строительство объекта может завершиться в течение двух лет.

Варшавский также отметил, что средства на реализацию объекта будут внебюджетными. "Задача, чтобы это был инвестиционный проект, задача минимизировать расходы средств бюджета республики на создание спортивного объекта. Именно для этого заключалось соглашение с европейским союзом дзюдо и нашей федерацией", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что площадь объекта составит не менее 1,6 тыс. кв м, его помещения будут подходить для проведения мероприятий всероссийского уровня. Собеседник агентства отметил, что в Удмуртии дзюдо занимаются около 2,5 тыс. человек, в основном дети, а мест для тренировок и соревнований не хватает. "Открыли отделение в этом году при комплексной школе в легкоатлетическом манеже. Но, конечно, им нужен свой дом, потому что желающих заниматься очень много, Первенство Европы по дзюдо 2019 года (состоялось в Ижевске) дает свои результаты", - сказал министр.