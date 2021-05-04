В Петербурге возобновили работу парки, закрытые из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Петербургские сады, парки и скверы, которые в понедельник закрыли из-за сильного ветра, вновь стали доступными для горожан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"После ненастного понедельника порывы ветра в Санкт-Петербурге во вторник заметно стихли. В связи с этим комитет по благоустройству открыл недоступные для горожан со вчерашнего дня сады, парки и скверы", - говорится в сообщении.

3 мая были закрыты сады Сан-Галли, Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на ул. Декабристов.

"В дежурную службу за это время поступила одна заявка: на улице Мосина в Сестрорецке дерево упало на проезжую часть. Аварийная бригада выехала на место и устранила помеху для движения транспорта и пешеходов", - сказали в комитете. Его службы вели мониторинг на территориях зеленых насаждений и на улично-дорожной сети.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петербурге будет 3-5 градусов тепла, в прогнозе - осадки в виде дождя и мокрого снега и умеренный ветер. В ночь на 5 мая температура воздуха в городе опустится до 0 градусов, днем в среду ожидаются 5-7 градусов тепла и небольшие осадки в виде дождя. Относительное потепление - до 7-9 градусов - придет в Петербург 6 мая.