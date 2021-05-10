Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась более чем на 19 тыс. га

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Площадь пожаров, с которыми борются специалисты лесопожарных служб, за последние сутки в России сократилась более чем на 19 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 19 180 га. На 00:00 мск 10 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовал 61 лесной пожар на площади 15 229 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области, где действуют 30 пожаров на площади 9 364 га. В Омской области действуют семь пожаров на площади 3 582 га, в Курганской области - шесть пожаров на площади 1 735 га, в Свердловской области - шесть пожаров на площади 192 га и один пожар на землях иных категорий на площади 19 га, в Забайкальском крае - два пожара на площади 53 га, в Новосибирской области - пять пожаров на площади 26 га. В Амурской области действует по одному пожару на землях лесного фонда и на землях иных категорий, также по одному пожару зафиксировано в Оренбургской области, Алтайском крае.

В тушении задействованы 2 717 человек, 681 единица техники, 41 воздушное судно на мониторинге и три воздушных судна на тушении. В Тюменской области задействованы 100 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ. Режим ЧС введен в четырех муниципальных образованиях Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 55 субъектах РФ.