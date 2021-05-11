Экспедиция "Хозяин Арктики - 2021" по учету белого медведя начнется 14 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экспедиция "Хозяин Арктики - 2021", целью которой является изучение численности белого медведя и особенностей его миграции в регионе, отправляется 14 мая. В этом году она пройдет в два этапа: авиаучет и мечение особей с использованием технических средств спутникового прослеживания, сообщил во вторник генеральный директор Экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский.

"В этом году у нас задачи более масштабные, и в этом году мы подготовились более, скажем так, тщательно именно к научной работе, поэтому у нас экспедиция будет проходить в два этапа: первый этап у нас - это авиаучет, а второй этап - это уже непосредственно мечение [речь об установке на белых медведей датчиков для слежения - прим. ТАСС]", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Первый этап экспедиции начинается 14 мая, а второй - 10 июня. Основными целями исследования являются изучение численности белого медведя, особенности их миграции, а также учет морских млекопитающих и оценка экологической ситуации в Арктике в целом.

Экологический проект "Хозяин Арктики" был создан 25 марта 2020 года посредством подписания соглашения между Росприроднадзором в лице руководителя Светланы Радионовой, Автономной некоммерческой организацией "Центр "Арктические инициативы" в лице генерального директора Андрея Патрушева и Международным экологическим фондом "Чистые моря" в лице президента Фонда - космонавта, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева. В прошлом году в ходе экспедиции было сделано более 30 тыс. фотоснимков и более 30 часов видеоматериала. Было зафиксировано 40 белых медведей, 100 особей диких северных оленей, 250 моржей и 160 белух.