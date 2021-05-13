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Военные вывезли из Арктики около 3 тыс. тонн металлолома в прошлом году

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заверил, что работу в рамках программы по ликвидации экологического ущерба региону продолжат

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Военные собрали и утилизировали около 3 тыс. тонн металлолома в Арктике в прошлом году в рамках программы по ликвидации экологического ущерба региону. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

По его словам, освоение Арктики - это целый комплекс мероприятий, включающих в себя в том числе строительство развитой современной инфраструктуры на островах арктических архипелагов, целенаправленную деятельность по охране окружающей среды и экологии, научно-исследовательскую и океанографическую деятельность.

"Только за 2020 год в рамках мероприятий по ликвидации экологического ущерба Арктике собрано 2 830 тонн металлолома и доставлено на материк", - сказал Моисеев.

По его словам, совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути, в результате чего найдены более 120 экспонатов, имеющих важное историческое значение.

"В этом году эту работу также продолжим", - добавил командующий.

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