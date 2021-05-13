В Вологодской области отремонтируют участок самой загруженной в регионе трассы А-114

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Ремонт участка наиболее загруженной трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога", автодороги от Вологды до поселка Кипелово, которая ведет к популярному у жителей центру отдыха, начали в Вологодской области. Ремонт намерены завершить в октябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Проблема этой дороги (участка в 18 км трассы А-114 от Вологды до Кипелово) наболевшая. Это одна из самых узловых дорог, по ней можно проехать в самый крупный поселок Вологодского района в Федотово - свыше 5 тысяч проживающих, а также в Кипелово - больше 800 проживающих, в Стризнево - около 600, плюс в небольшие деревни, в которых живут люди и приезжают дачники. Также по этой дороге люди едут в один из крупнейших центров отдыха и развлечений Y.E.S. - больше 250 тыс. отдыхающих в год", - привела пресс-служба слова главы Вологодского района Сергея Жестянникова.

По уточненным данным пресс-службы, всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 404 км автодорог: 379 км региональных дорог и 25 км муниципальной дорожной сети. Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Работы запланированы на 53 объектах. Также большое внимание будет уделено городским агломерациям: 20 участков улиц будут отремонтированы в Вологде, 10 улиц - в Череповце и две дороги - в Череповецком районе.

Как отметил губернатор области Олег Кувшинников, 404 км дорог - это рекордная для региона протяженность. Погода позволила приступить к их ремонту раньше обычного, с 20 апреля, что позволит выполнить весь объем ремонтных работ до конца октября. В этом году только для ремонта на региональной и муниципальной сети дорог потребуется не менее 900 тыс. т асфальтобетонной смеси, еще 700 тыс. т - для ремонта на федеральных трассах.

По словам начальника лаборатории асфальтобетонного завода АО "ВАД" Дмитрия Котова, предприятие переходит на производство смесей по новым стандартам. Они обладают более высокой устойчивостью к образованию колеи. Также учитываются климатические особенности региона, при проектировании смеси в нее добавляют больше битумных вяжущих составляющих, чтобы асфальт летом не плавился, а зимой не трещал.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е в России.