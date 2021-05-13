Сытный рынок Петербурга реконструируют в течение пяти лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сытный рынок, который был основан в Санкт-Петербурге в 1711 году и является старейшим рынком города, планируют реконструировать в течение пяти лет. Об этом в четверг журналистам сообщили представители администрации Петроградского района.

"В результате реконструкции Сытный рынок превратится в многофункциональный центр притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и всего города", - отметил глава администрации Петроградского района Иван Громов.

На территории рынка возведут деревянные павильоны с фастфудом и ресторанами, откроют общественные пространства. Что касается исторических зданий, то там планируют сохранить формат продуктового рынка. Со стороны Сытнинской улицы будут открыты проходы к торговым прилавкам и сезонному базару. Все это планируют реализовать на первом этапе реконструкции, к концу 2022 года. По предварительным расчетам, он обойдется в 70 миллионов рублей. Общая площадь новой застройки составит 1000 квадратных метров.

"Необходимость реконструкции, переосмысления формата, назрела вот уже несколько лет как, рынки становятся модными местами в других городах, в них появляются, кроме привычных мелких лавок, фастфуды и кафе. При этом мы не хотим делать фудхолл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок", - рассказал генеральный директор Сытного рынка Борис Элькин.

К реставрации молодые архитекторы планируют приступить в ближайшее время, новые постройки будут приведены в единый стиль с уже имеющимися. Реконструкцию организуют таким образом, чтобы действующий рынок не прекращал свою работу.