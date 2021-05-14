В Карелии намерены начать реализацию проекта "Арктический гектар" с 1 августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 мая. /ТАСС/. Старт программы "Арктический гектар" в Карелии запланирован на август 2021 года. Для этого в регионе уже сформировали пул земельных участков общей площадью 21 тыс. га, сообщили в пятницу в пресс-службе Законодательного собрания Карелии по итогам рабочего совещания с участием директора департамента реализации проекта "Дальневосточный гектар" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергея Моссоенова.

"В регионе сформирован пул земельных участков из 21 тыс. га, которые возможно предоставить в арктических районах. Реализация программы в регионе запланирована с 1 августа", - говорится в сообщении.

Как отметил депутат Заксобрания региона Леонид Лиминчук, в регион уже поступило более 120 заявок на бесплатный участок земли на территории арктических районов Карелии (сегодня это шесть муниципалитетов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Калевальский, Сегежский районы, а также город Костомукша). Заявители планируют использовать территорию под строительство домов или в целях предпринимательства. По словам Сергея Моссоенова, ожидается, что внесение изменений в федеральный закон о "Дальневосточном гектаре" с расширением его действия на арктическую зону России произойдет до конца июля 2021 года.

"Безусловно, депутаты оперативно рассмотрят проект закона о карельском арктическом гектаре, как только он поступит в законодательное собрание. Уверен, что проект "Арктический гектар" будет очень востребован в нашей республике и даст импульс развитию северных районов Карелии", - отметил спикер парламента республики Элиссан Шандалович.

В апреле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность предоставления гражданам дальневосточного гектара на территории субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, а также предоставление второго дальневосточного гектара гражданам, освоившим первый гектар.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта. Оформление заявления на предоставление дальневосточного гектара проводится через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ", в течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.