Депутаты Юга России выступили за разработку госпрограммы по оздоровлению реки Дон

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Депутаты Юга России в пятницу поддержали инициативу Волгоградской областной Думы и Заксобрания Ростовской области о необходимости разработки и принятия госпрограммы РФ, направленной на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Соответствующее обращение к правительству РФ будет направлено в ближайшее время, сообщила пресс-служба облдумы Волгоградской области.

По словам председателя Волгоградской облдумы Александра Блошкина, вопрос сохранения одной из крупнейших водных артерий страны затрагивает интересы жителей 15 регионов. От состояния реки и ее притоков зависит деятельность сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов гидроэнергетики, развитие рыболовства и судоходства. Однако в последние годы водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон вызывает тревогу. Происходит обмеление водных объектов, загрязнение сточными водами, заиление, сокращаются нерестилища промысловых рек.

"Очень важно, что к этому вопросу активно подключилась Южно-Российская Парламентская Ассоциация. Обращение, подготовленное Волгоградской областной думой и Законодательным собранием Ростовской области, нашло поддержку у наших коллег из других регионов Юга России. И вот сегодня мы вышли на определенное решение: на XXXIV Конференции ЮРПА принято обращение к правительству РФ о том, чтобы была создана государственная программа по реабилитации Донского бассейна", - цитирует Блошкина пресс-служба.

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пообещал содействие и поддержку в решении вопроса. Он предложил в ближайшее время провести соответствующее мероприятие на площадке комитета Госдумы и сформировать рекомендации правительству. "Нам нужно уже сейчас предусмотреть вопросы, связанные с очисткой русел рек, со строительством, а, главное, с ремонтом гидротехнических сооружений. Давайте работать вместе, я уверен, что мы добьемся результата, потому что проблема очевидна", - приводит его слова пресс-служба.

Период маловодья на реке Дон наблюдается с 2007 года. За 2020 год весенняя приточность Цимлянского водохранилища составила всего 33% от нормы, заполнение водохранилища - 25% от нормы, констатировал Николаев.

В пятницу на 34-й конференции ЮРПА, организатором которой выступила Волгоградская областная Дума, депутаты 10 законодательных собраний Юга России и Республики Абхазия рассмотрели и одобрили 75 предложений по совершенствованию нормативной базы. Их реализация будет способствовать социально-экономическому развитию, защите прав и интересов жителей регионов.

О ЮРПА

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была образована 20 лет назад. Сейчас в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов ЮРПА: Дума Ставропольского края, Народное собрание Республики Ингушетия, Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание - Парламент Республики Абхазия.