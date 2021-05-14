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Депутаты Юга России выступили за разработку госпрограммы по оздоровлению реки Дон

По словам председателя Волгоградской облдумы Александра Блошкина, вопрос сохранения одной из крупнейших водных артерий России затрагивает интересы 15 регионов

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Депутаты Юга России в пятницу поддержали инициативу Волгоградской областной Думы и Заксобрания Ростовской области о необходимости разработки и принятия госпрограммы РФ, направленной на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Соответствующее обращение к правительству РФ будет направлено в ближайшее время, сообщила пресс-служба облдумы Волгоградской области.

По словам председателя Волгоградской облдумы Александра Блошкина, вопрос сохранения одной из крупнейших водных артерий страны затрагивает интересы жителей 15 регионов. От состояния реки и ее притоков зависит деятельность сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов гидроэнергетики, развитие рыболовства и судоходства. Однако в последние годы водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон вызывает тревогу. Происходит обмеление водных объектов, загрязнение сточными водами, заиление, сокращаются нерестилища промысловых рек.

"Очень важно, что к этому вопросу активно подключилась Южно-Российская Парламентская Ассоциация. Обращение, подготовленное Волгоградской областной думой и Законодательным собранием Ростовской области, нашло поддержку у наших коллег из других регионов Юга России. И вот сегодня мы вышли на определенное решение: на XXXIV Конференции ЮРПА принято обращение к правительству РФ о том, чтобы была создана государственная программа по реабилитации Донского бассейна", - цитирует Блошкина пресс-служба.

Председатель комитета Госдумы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пообещал содействие и поддержку в решении вопроса. Он предложил в ближайшее время провести соответствующее мероприятие на площадке комитета Госдумы и сформировать рекомендации правительству. "Нам нужно уже сейчас предусмотреть вопросы, связанные с очисткой русел рек, со строительством, а, главное, с ремонтом гидротехнических сооружений. Давайте работать вместе, я уверен, что мы добьемся результата, потому что проблема очевидна", - приводит его слова пресс-служба.

Период маловодья на реке Дон наблюдается с 2007 года. За 2020 год весенняя приточность Цимлянского водохранилища составила всего 33% от нормы, заполнение водохранилища - 25% от нормы, констатировал Николаев.

В пятницу на 34-й конференции ЮРПА, организатором которой выступила Волгоградская областная Дума, депутаты 10 законодательных собраний Юга России и Республики Абхазия рассмотрели и одобрили 75 предложений по совершенствованию нормативной базы. Их реализация будет способствовать социально-экономическому развитию, защите прав и интересов жителей регионов.

О ЮРПА

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была образована 20 лет назад. Сейчас в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов ЮРПА: Дума Ставропольского края, Народное собрание Республики Ингушетия, Народное собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание - Парламент Республики Абхазия.

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