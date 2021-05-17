В Ингушетии к 2024 году намерены завершить строительство первой госфилармонии

МАГАС, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают завершить строительство первой госфилармонии, колледжа искусств и музея краеведения, а также еще трех объектов культуры к 100-летию государственности региона, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом рассказал ТАСС в понедельник глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Строительство шести объектов культуры на территории Ингушетии было озвучено еще в 2015 году президентом страны Владимиром Путиным, это будет федеральное финансирование. Мы рассчитываем, что к 100-летию государственности Ингушетии в 2024 году объекты будут готовы", - сказал Калиматов.

По его словам, власти региона уже выделили земельные участки в Магасе и Назрани под строительство зданий Республиканского музея краеведения, который сейчас располагается в ветхом здании, первого госколледжа искусств, первой госфилармонии, Национальной библиотеки, Республиканского театрально-культурного комплекса и Русского государственного музыкально-драматического театра.

"Для нас важно, чтобы в Магасе, который еще только строится и развивается, преобладали культурные объекты, потому что это столица нашей республики. Я был доме культуры в Назрани на спектакле "Женитьба" по пьесе Гоголя и был удивлен тому, что в зале не было свободных мест. Жителям региона необходима отдушина, культурное развитие", - добавил глава региона.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.