Металлолом с острова Вилькицкого в Карском море планируется вывезти в 2022 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Металлолом, который будет собран волонтерами организации "Зеленая Арктика" летом 2021 года в ходе заключительной экспедиции на необитаемый остров Вилькицкого в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планируется вывезти в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель международной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

Начиная с 2017 года волонтеры "Зеленой Арктики" производят экологическую очистку захламленных территорий необитаемого острова Вилькицкого в Карском море. За четыре года работы на острове волонтерам удалось извлечь более 500 тонн металлолома и других отходов, собрать более 4 000 бочек из-под ГСМ и демонтировать 6 км трубопровода.

"На острове Вилькицкого сейчас происходит накопление металла. Там будут собираться специальные емкости, в которых соберем весь мусор под вывоз. Вывоз запланирован уже на следующий год. В этом году просто физически не успеем", - рассказал Рожковский.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

О том, сколько волонтеров примут участие в этом году в экспедиции на необитаемый остров, станет известно позднее, поясняет Рожковский. Сама экспедиция начнется 15 июля и продлится ровно один месяц. Это будет пятая, заключительная экспедиция на остров. Сейчас будущие волонтеры проходят специальную программу подготовки.

"У нас проходит образовательная программа для подготовки волонтеров Арктики. В программе участвуют порядка 200 человек, она проходит три раза в неделю в онлайн-формате. Образовательная программа - это такой "буфер" для подготовки ребят перед экспедициями. Понятно, что попадут в экспедиции не все - только 55 человек", - рассказывает председатель организации "Зеленая Арктика".

Новые направления

В 2020 году представители "Зеленой Арктики" впервые реализовали экосоциологической проект "Полярная земля" в поселке Сеяха, где проживают коренные малочисленные народы Севера. В рамках проекта волонтеры не просто производили экологическую уборку территории, а работали вместе с населением, попутно осуществляя образовательные функции и изучая потребности жителей поселка.

Как рассказал Рожковский, в этом году волонтеры вновь будут работать с населением села Сеяха. Кроме того, молодые люди планируют побывать в самом южном поселении на территории Ямальского района - селе Салемал. Там волонтеры проведут уборку несанкционированной свалки и территории села, а также намерены провести социологический опрос среди местных жителей и провести лекции и мастер-классы по экологии.

"Мы также несем экологическую культуру, мы никого не принуждаем и не заставляем, просто показываем своим примером", - добавил Рожковский.

Дело военных

Экологический взвод Центрального военного округа готовится к отправке в Таймырский Долгано-Ненецкий район, входящий в Арктическую зону РФ, чтобы провести очистку села Волочанка от скопившегося мусора. Как рассказали ТАСС в экослужбе ЦВО, собрать весь металлолом в Волочанке планируется за один сезон. Добраться до объекта можно только на вертолете, другой транспорт туда не ходит.

Волочанка - небольшой поселок на Таймыре. Там постоянно проживают 530 человек, из них несколько этнических русских. Остальное население - коренные жители нганасане и ненцы. Связь с поселком осуществляется двумя способами: с декабря по апрель - по зимнику, и в течение всего года - вертолетом.

"В этом году запланирована очистка Таймырского района - село Волочанка. Планируется очистить территорию от черных металлов, общий объем этого металла составляет 300 тонн. На данный момент началась погрузка [экологического взвода] в Новосибирске и запланирована отправка", - рассказали там.

Всего в очистке территории примут участие 32 человека личного состава и 18 единиц техники. При этом на объект они отправятся впервые. Планируется, что работы в селе начнутся уже 15 июня, а завершатся 1 октября. "Экологический взвод будет вести подрывные работы, распил крупногабаритного металлолома и другие работы. Ориентировочно, они будут собирать по 3-5 тонн металлолома в день", - рассказали в экослужбе.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, экологический взвод будет обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, а также утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода уже проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

В прошлом году экологический взвод Центрального военного округа чистил мыс Марре-Сале на побережье Карского моря Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда военными было собрано более 100 тонн металлолома. По данным экослужбы ЦВО, в настоящее время проводится погрузка и отправка собранного металлолома на материковую часть.