На Ставрополье к 2025 году улучшат водоснабжение в более чем 100 населенных пунктах

ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят до 2025 года 3,5 млрд рублей на улучшение водоснабжения. Модернизация затронет более 100 населенных пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В 2021 году [по краевой программе развития водоснабжения] запланировано построить или модернизировать 24 объекта. Это позволит решить проблему с водой для 129 тыс. жителей края. На последующие три года намечено улучшить водоснабжение еще 250 тысяч ставропольцев. В целом, выполнение программы в 2020-2024 годах позволит улучшить в крае качество водоснабжения в 107 населенных пунктах. На эти цели предполагается выделить в целом более 3,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в регионе были модернизированы 11 водоводов и других элементов водной инфраструктуры. Благодаря этому качественную питьевую воду получили 110 тыс. человек.

По данным пресс-службы, работа в рамках программы развития водоснабжения не закончится в 2024 году. Министерство ЖКХ должно отслеживать появление возможных проблемных точек в этой сфере и корректировать свои планы, чтобы их устранять. Основной платформой для ведения этой работы должен оставаться диалог с жителями региона.

"Поручаю организовать телефон горячей линии по вопросам водоснабжения. Чтобы наши земляки знали, куда можно обратиться с вопросом, а мы получили возможность системно получать информацию о существующих проблемах и комплексно подходить к их решению", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.