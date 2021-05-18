В Казани открылся фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест - 2021"

КАЗАНЬ,18 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест - 2021" открылся в Казани на площадке Аллеи флагов Деревни Универсиады, сообщает корреспондент ТАСС. Он будет проходить с 18 по 22 мая и объединит более 2 тыс. студентов российских вузов и ссузов.

"Желающих принять участие в этом году было гораздо больше, чем прошлом и из-за этого нам пришлось делать жесткий отбор среди студенческих споровых клубов. Каждый год мы стараемся сделать что-то новое и удивительное", - сказала председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) Елена Исинбаева.

На церемонии открытия участники фестиваля почтили память погибших в стрельбе 11 мая в гимназии №175 в Казани.

Как рассказала журналистам Елена Исинбаева, в этом году впервые на фестивале среди студенческих спортивных клубов разыграют грант размером 10 млн рублей. Казань уже третий раз подряд принимает "АССК. Фест". По словам министра спорта Татарстана, это связано с тем, что не каждый город страны может похвастаться такой инфраструктурой, которая есть в Казани.

"Студенческие спортивные клубы, это пока еще возобновленная формация, но в Казани мы уже активно занимаемся ими. Четыре наши Команды уже представлены в рамках фестиваля. Мы видим перспективу не только в студенческом спорте, как таковом, но и в студенческом клубном движении", - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В рамках фестиваля предусмотрены суперфинал чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта "АССК. pro", финал Всероссийского клубного турнира "Восток vs Запад", забег АССК России на 5 км, финал конкурса "Битва болельщиков", кибертурнир, семинар-совещание "Студенческий спорт в ПОО", а также грантовый конкурс Росмолодежи и деловая программа.