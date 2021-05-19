Движение по четырем полосам на участке трассы А-157 откроют в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Рабочее движение по четырем полосам на 30-километровом отрезке Минводы - Ессентуки трассы А-157, ведущей к аэропорту Минвод, будет открыто в 2022 году, на два года раньше запланированного срока. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В 2022 году на отрезке Минводы - Ессентуки трассы А-157 откроют рабочее движение по четырем полосам. Дорожники значительно опережают график - изначально планировалось, что реконструкцию 30-километрового участка этой автодороги (км 0 - км 30) завершат лишь в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на объекте ведутся с апреля 2020 года. На двух отрезках общей протяженностью 14,5 км уже уложили нижние слои асфальтобетона. Сейчас на восьмикилометровом участке устраивают основание дорожной одежды. Ведутся работы по обновлению пяти транспортных развязок, а на пересечении с автодорогой А-165 устраивают два дополнительных съезда к Лермонтову и Черкесску.

"До конца 2021 года мы планируем завершить весь комплекс работ по строительству левой двухполосной проезжей части. Это позволит переключить движение, чтобы без заторов и препятствий для дорожной техники начать реконструкцию правой стороны", - приводятся в сообщении слова главного инженера ФКУ Упрдор "Кавказ" Виталия Гулакова.

По данным пресс-службы, осенью 2021 года мостовики построят семь путепроводов на транспортных развязках рядом с аэропортом в Минводах и хутором Красный Пахарь, а также в районе Железноводска, Лермонтова и Ессентуков. Ранее демонтировали старые сооружения, а сейчас устраивают опоры и их фундаменты. Следующий этап - сопряжение путепроводов со съездами и устройство на них дорожной одежды.

"Автодорога А-157 является одной из самых загруженных - ежедневно здесь проезжает около 20 тыc. автомобилей, а к 2033 году, по подсчетам специалистов, это число увеличится в полтора раза. Безопасные и современные дороги с высокой пропускной способностью формируют имидж региона. Уверен, что реализация проекта реконструкции станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, которого цитирует пресс-служба.

О дороге

Федеральная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М.Ю. Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии.