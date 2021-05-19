Благоустройство 70 дворовых территорий проведут в Чебоксарах до октября 2021 года

ЧЕБОКСАРЫ, 19 мая. /ТАСС/. Почти 360 млн рублей из республиканского и городского бюджетов направят на обновление 70 дворовых территорий в Чебоксарах. Завершить комплексное благоустройство территорий планируется до 1 октября 2021 года, сообщил ТАСС глава администрации города Алексей Ладыков.

"Такие масштабные работы проводим уже второй год, обновления коснутся 70 дворовых территорий в 120 домах, где проживают 32 тыс. горожан", - пояснил Ладыков.

Подрядчикам предстоит обновить дворовые проезды, отремонтировать тротуары, построить новые парковочные места, благоустроить дворовые площадки для детей и занятий физкультурой и спортом. Проектные решения разрабатывались с учетом интересов жителей конкретных территорий.

"Подрядчики определены, все они имеют положительный рейтинг и многолетний опыт. Основной объем работ проводит АО "Дорэкс". Надеюсь, с учетом прошлогодних замечаний и работой над ошибками до 1 октября комплексное благоустройство завершим с хорошими результатами. Сформированы и общественные комиссии, без согласования с которыми мы не будем принимать выполненную работу", - добавил Ладыков.